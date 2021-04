David Goffin (N.8) a été contraint à l'abandon au 3e tour du tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone, disputé sur terre battue et doté de 1.565.480 euros, jeudi en Catalogne.

Le numéro 1 belge, 12e mondial, visiblement diminué par une blessure a jeté l'éponge après un peu plus d'une heure de jeu dans son 8e de finale face au Britannique Cameron Norrie, 58e à l'ATP, alors que celui-ci avait remporté la première manche 6-0 et était mené dans la seconde 3-5 (30-30).

Il a fallu attendre en effet le 8e jeu pour voir David Goffin ouvrir son compteur personnel. Le Liégeois avait encaissé un très sec 6 à 0 dans le premier set en 27 minutes à peine. Inexistant jusque là, le Belge a sorti la tête hors de l'eau pour égaliser à un jeu partout dans la seconde manche. Ses affaires ne se sont pas arrangées pour autant même si le Belge prenait pour la première fois le service de son adversaire dans le 5e jeu pour filer à 2-4. David Goffin demandait pourtant le médecin au jeu suivant (3-4) pour se faire manipuler ensuite au niveau du bassin à droite et de ses adducteurs.

David Goffin tentait bien de reprendre mais renonçait à 3-5 (30-30).

Le Londonien, 25 ans, aucun titre en carrière, disputait lui son deuxième match de la saison sur terre après avoir atteint le 3e tour du Masters 1000 de Miami début avril. C'est lui qui pourrait se voir opposer en quarts de finale à Rafael Nadal. Le Majorquin, première tête de série du tournoi, doit pour ce faire écarter de sa route le Japonais Kei Nishikori (ATP 39).

La semaine dernière, Nadal avait été éliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo face au Russe Andrey Rublev (ATP 7) qui s'est ensuite incliné en finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5).

