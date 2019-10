Bâle: David Goffin éliminé en 8e de finale

David Goffin a été éliminé en 8e de finale (2e tour) du tournoi de tennis ATP de Bâle, épreuve sur surface dure dotée de 2.082.655 euros, jeudi, en Suisse. Goffin, 13e joueur mondial et tête de série N.6, s'est incliné en trois sets 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) et 7-5 face à l'Américain Reilly Opelka (ATP 37), après 2 heures et 25 minutes de jeu.