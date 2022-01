Zanevska n'a pas manqué son retour en Grand Chelem après quatre ans d'absence en accédant pour la première fois de sa carrière au second tour de ce type de tournoi. Ce sera la seconde fois que Van Uytvanck jouera le second tour du tournoi australien après l'édition de l'an dernier, mais elle aura fort à faire face à la 16e mondiale Cory Gauff. Pour son 10e Australian Open et 34e tournoi en Grand Chelem, Kirsten Flipkens n'aura pas connu la victoire face à la 35e joueuse mondiale.

Maryna Zanevska s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne, en écartant en entrée la Slovène Kaja Juvan, 21 ans, 89e mondiale, en deux sets: 7-6 (9/7) et 7-6 (7/4) après deux heures et 6 minutes de jeu.

Pour son troisième Open d'Australie, mais son premier tournoi du Grand Chelem depuis quatre ans (Wimbledon en 2017), Maryna Zanevska, 28 ans, 80e mondiale, jouera au deuxième tour contre l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (WTA63 ), 30 ans. L'Espagnole devait initialement défier Ons Jabeur, 9e mondiale, mais la Tunisienne a dû déclarer forfait en raison d'une blessure au dos. Parrizas Dias a donc écarté la Roumaine Irina Bara (WTA 136), repêchée dans le tableau, sur le score de 6-3, 6-1.

Zanevska défiera l'Espagnole pour la troisième fois sur le circuit et reste sur une victoire contre elle acquise en quarts de finale à Gdynia l'été dernier, son premier et unique tournoi WTA remporté.

Après six défaites au premier tour en Grand Chelem, c'est la première fois que la Belge se hisse au second. La joueuse du Roseau, à Uccle, figure également dans le tableau du double dames en compagnie de l'Allemande Julia Lohoff. Elles défieront au premier tour Kirsten Flipkens et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. Lundi, Flipkens a été battue en deux sets au premier tour du simple précisément par Sorribes Tormo.

VAN UYTVANCK BAT UNE JOUEUSE ISSUE DES QUALIFICATIONS

Alison Van Uytvanck a franchi le cap du premier tour à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne. La numéro 2 belge, 27 ans, 55e joueuse du monde, a battu en entrée l'Espagnole Cristina Bucsa, 24 ans, 154e mondiale, issue des qualifications en deux sets: 6-3, 6-4 et 1 heure 25 minutes de jeu.

Alison Van Uytvanck aura fort à faire au deuxième tour face à la jeune promesse américaine de 17 ans, Cory Gauff, 16e joueuse du monde, à moins que celle-ci ne se fasse surprendre lors de son premier tour contre la Chinoise Qiang Wang, 30 ans, 110e mondiale. C'est la 8e participation de la Belge à l'Open d'Australie avec à chaque fois une élimination au premier tour sauf l'an dernier où elle avait passé le premier obstacle avant d'être battue au second tour.

LA 35E MONDIALE ETAIT TROP FORTE POUR FLIPKENS

Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne, battue en entrée par sa partenaire de double l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 25 ans, 35e mondiale.

Kirsten Flipkens, 36 ans, 258e mondiale, s'est inclinée en 2 sets: 4-6, 1-6 et 1 heure 31 minutes de jeu. C'est la 10e participation d'affilée pour Kirsten Flipkens à l'Open d'Australie et son 34e tournoi du Grand Chelem. Son meilleur résultat à Melbourne remonte à sa première participation en 2013 avec un 8e de finale à la clé. Kirsten Flipkens est encore inscrite dans l'épreuve du double dames.

MINNEN SORTIE EN DEUX SETS

Greet Minnen n'a pu se hisser au deuxième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne. Elle a été battue d'entrée par la Roumaine Jaqueline Cristian, 23 ans, 69e mondiale.

Pour son troisième Open d'Australie, Greet Minnen, 24 ans, 84e mondiale, s'est inclinée en deux sets: 7-5, 6-4 après 1 heure et 42 minutes de jeu. Le premier set, très disputé, a basculé dans le 11e jeu quand Minnen a concédé le break après deux fautes consécutives en coup droit.

Dans la foulée, la Roumaine, pour sa première dans un tableau final en Grand Chelem, a tenu son service et tourné en tête (7-5). Décousue avec pas moins de sept breaks, la seconde manche a vu la Roumaine émerger (6-4). Trop irrégulière avec 30 fautes directes et fébrile sur sa seconde balle (30% des points gagnés seulement), Greet Minnen a été dominée dans presque tous les secteurs de jeu lundi. Minnen avait été éliminée d'entrée l'an dernier et avait rejoint le 2e tour en 2020. Elle est encore inscrite en double dames à Melbourne.

