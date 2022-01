David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, battu par le Britannique Daniel Evans, 31 ans, 24e mondial, mardi à Melbourne.

Le Liégeois, 31 ans, 45e mondial, s'est incliné en 3 sets (6-4, 6-3, 6-0) et 1h48 de jeu. Une nouvelle contre-performance pour le numéro 1 belge après un début de saison compliqué marqué par une nouvelle alerte au genou qui l'avait contraint à l'abandon au tournoi de Sydney la semaine dernière.

Le premier set, disputé jusqu'au 10e jeu, a vu le droitier de Rocourt perdre sa mise en jeu au pire moment. Alors qu'il n'avait concédé aucune balle de set jusque-là, il a perdu son service sur un jeu blanc (6-4). Les choses ne se sont pas arrangées dans le 2e set, Goffin concédant d'emblée sa mise en jeu au régulier joueur britannique.

On pensait le N.1 belge de retour dans la partie après avoir pris le service d'Evans (4-3) pour la première fois mais Goffin a vu le Britannique reprendre deux longueurs d'avance avant de conclure le set (6-3). Visiblement démobilisé, le visage fermé ou dans sa serviette en fin de 3e set, Goffin a vu son tournoi se terminer par un cinglant 6-0.

Avec 36 fautes directes, contre 12 seulement à son opposant, le résident monégasque s'est montré trop irrégulier que pour s'imposer. C'était le 36e tournoi du Grand Chelem de David Goffin, son 9e Open d'Australie où son meilleur résultat reste un quart de finale en 2017. Il avait déjà été éliminé dès le premier tour à Melbourne à deux reprises, lors de sa première participation en 2013 et l'an dernier.

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, battu par le Britannique Daniel Evans, 31 ans, 24e mondial, mardi à Melbourne. Le Liégeois, 31 ans, 45e mondial, s'est incliné en 3 sets (6-4, 6-3, 6-0) et 1h48 de jeu. Une nouvelle contre-performance pour le numéro 1 belge après un début de saison compliqué marqué par une nouvelle alerte au genou qui l'avait contraint à l'abandon au tournoi de Sydney la semaine dernière. Le premier set, disputé jusqu'au 10e jeu, a vu le droitier de Rocourt perdre sa mise en jeu au pire moment. Alors qu'il n'avait concédé aucune balle de set jusque-là, il a perdu son service sur un jeu blanc (6-4). Les choses ne se sont pas arrangées dans le 2e set, Goffin concédant d'emblée sa mise en jeu au régulier joueur britannique. On pensait le N.1 belge de retour dans la partie après avoir pris le service d'Evans (4-3) pour la première fois mais Goffin a vu le Britannique reprendre deux longueurs d'avance avant de conclure le set (6-3). Visiblement démobilisé, le visage fermé ou dans sa serviette en fin de 3e set, Goffin a vu son tournoi se terminer par un cinglant 6-0. Avec 36 fautes directes, contre 12 seulement à son opposant, le résident monégasque s'est montré trop irrégulier que pour s'imposer. C'était le 36e tournoi du Grand Chelem de David Goffin, son 9e Open d'Australie où son meilleur résultat reste un quart de finale en 2017. Il avait déjà été éliminé dès le premier tour à Melbourne à deux reprises, lors de sa première participation en 2013 et l'an dernier.