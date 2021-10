Une information circulait selon laquelle la WTA avait indiqué que les joueuses non-vaccinées pourraient jouer l'Australian Open. Pas encore de décision prise sur la présence à Melbourne de joueurs non vaccinés

Aucune décision n'a été prise sur la question de savoir si les joueurs de tennis non vaccinés seront autorisés à participer à l'Open d'Australie programmé du 17 au 30 janvier, a déclaré lundi le ministre des sports de l'Etat de Victoria, après qu'une fuite d'email ait suggéré que la question était réglée.

Le ministre des sports de l'État de Victoria, Martin Pakula, a déclaré à la station de radio 3AW que des discussions avec le gouvernement australien étaient en cours pour savoir s'il y aurait une règle de quarantaine de 14 jours pour les joueurs étrangers non vaccinés qui entreraient en Australie pour disputer le tournoi le premier tournoi du grand chelem de l'année à Melbourne ou s'ils ne seraient pas autorisés à venir en Australie. "Nous ne pensons pas que cette question sera réglée avant deux semaines", a déclaré M. Pakula.

Plus tôt dans la journée de lundi, plusieurs médias locaux ont publié une fuite d'un courriel de Tennis Australia au conseil des joueurs de la Women's Tennis Association (WTA) indiquant que les athlètes non vaccinés contre le Covid-19 pourraient quand même participer au tournoi majeur.

The WTA has told players that unvaccinated athletes will be permitted to play at next year’s #AustralianOpen if they complete two weeks of hard hotel quarantine - but the Victorian government says the matter is not yet settled #SpringSt https://t.co/CYt8YaRyOr — The Age (@theage) October 25, 2021

Les joueuses non vaccinées seraient soumises à des tests réguliers et devraient passer deux semaines en quarantaine dans un hôtel, précise la note. Le courrier électronique indiquait également que les conditions pour les joueuses allaient "s'améliorer de manière significative" en raison du taux de vaccination dans l'État hôte de Victoria, qui devrait atteindre 80 % cette semaine et 90 % en novembre.

La note demandait aux joueuses de "garder cette information confidentielle jusqu'à ce que le gouvernement fasse une annonce officielle." Les dirigeants du gouvernement fédéral et des États australiens ont exclu la semaine dernière toute exemption de vaccination pour l'entrée des joueurs de tennis en Australie, alors que le pays devait commencer à prendre des mesures pour ouvrir ses frontières internationales, qui sont fermées depuis mars 2020 à quelques exceptions près.

Leurs commentaires sont intervenus après que le numéro 1 mondial et champion en titre Novak Djokovic, qui a refusé de dire s'il est vacciné, a jeté le doute sur sa participation au tournoi de Melbourne.

Environ 65 % des joueurs de tennis professionnels masculins ont été vaccinés contre le coronavirus, selon l'Association des professionnels du tennis (ATP). M. Pakula a toutefois déclaré que le nombre de vaccinations était en hausse chez les joueurs. "Je crois savoir, après avoir discuté ce matin avec Craig Tiley (CEO de Tennis Australia), que le taux de vaccination des joueurs augmente rapidement et qu'il est proche de 80 %", a déclaré M. Pakula à 3AW. Les citoyens australiens et les résidents permanents entièrement vaccinés pourront à nouveau voyager librement à l'intérieur et à l'extérieur du pays à partir de novembre, à mesure que les objectifs de vaccination seront atteints.

La semaine dernière, l'Australie a atteint l'objectif de 70 % de sa population de plus de 16 ans entièrement vaccinée contre le coronavirus. Dimanche, près de 87 % des plus de 16 ans avaient reçu au moins un vaccin.

Aucune décision n'a été prise sur la question de savoir si les joueurs de tennis non vaccinés seront autorisés à participer à l'Open d'Australie programmé du 17 au 30 janvier, a déclaré lundi le ministre des sports de l'Etat de Victoria, après qu'une fuite d'email ait suggéré que la question était réglée. Le ministre des sports de l'État de Victoria, Martin Pakula, a déclaré à la station de radio 3AW que des discussions avec le gouvernement australien étaient en cours pour savoir s'il y aurait une règle de quarantaine de 14 jours pour les joueurs étrangers non vaccinés qui entreraient en Australie pour disputer le tournoi le premier tournoi du grand chelem de l'année à Melbourne ou s'ils ne seraient pas autorisés à venir en Australie. "Nous ne pensons pas que cette question sera réglée avant deux semaines", a déclaré M. Pakula. Plus tôt dans la journée de lundi, plusieurs médias locaux ont publié une fuite d'un courriel de Tennis Australia au conseil des joueurs de la Women's Tennis Association (WTA) indiquant que les athlètes non vaccinés contre le Covid-19 pourraient quand même participer au tournoi majeur. Les joueuses non vaccinées seraient soumises à des tests réguliers et devraient passer deux semaines en quarantaine dans un hôtel, précise la note. Le courrier électronique indiquait également que les conditions pour les joueuses allaient "s'améliorer de manière significative" en raison du taux de vaccination dans l'État hôte de Victoria, qui devrait atteindre 80 % cette semaine et 90 % en novembre. La note demandait aux joueuses de "garder cette information confidentielle jusqu'à ce que le gouvernement fasse une annonce officielle." Les dirigeants du gouvernement fédéral et des États australiens ont exclu la semaine dernière toute exemption de vaccination pour l'entrée des joueurs de tennis en Australie, alors que le pays devait commencer à prendre des mesures pour ouvrir ses frontières internationales, qui sont fermées depuis mars 2020 à quelques exceptions près. Leurs commentaires sont intervenus après que le numéro 1 mondial et champion en titre Novak Djokovic, qui a refusé de dire s'il est vacciné, a jeté le doute sur sa participation au tournoi de Melbourne. Environ 65 % des joueurs de tennis professionnels masculins ont été vaccinés contre le coronavirus, selon l'Association des professionnels du tennis (ATP). M. Pakula a toutefois déclaré que le nombre de vaccinations était en hausse chez les joueurs. "Je crois savoir, après avoir discuté ce matin avec Craig Tiley (CEO de Tennis Australia), que le taux de vaccination des joueurs augmente rapidement et qu'il est proche de 80 %", a déclaré M. Pakula à 3AW. Les citoyens australiens et les résidents permanents entièrement vaccinés pourront à nouveau voyager librement à l'intérieur et à l'extérieur du pays à partir de novembre, à mesure que les objectifs de vaccination seront atteints. La semaine dernière, l'Australie a atteint l'objectif de 70 % de sa population de plus de 16 ans entièrement vaccinée contre le coronavirus. Dimanche, près de 87 % des plus de 16 ans avaient reçu au moins un vaccin.