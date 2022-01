Elise Mertens, associée à la Russe Veronika Kudermetova, a éliminée la paire composée de Kirsten Flipkens et de Sara Sorribes Tormo en deux sets (6-4, 6-3).

Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales du double dames de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, au détriment de Kirsten Flipkens, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, mercredi à Melbourne.

Avec la Russe Veronika Kudermetova, avec qui elle forme la tête de série N.3, Mertens s'est imposée en 2 sets (6-3, 6-4) en 1 heure et 20 minutes de jeu en première rotation sur la Margaret Court Arena.

En demi-finales, la paire belgo-russe affrontera les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.1, qui ont écarté le duo composé par l'Américaine Caroline Dolehide et l'Australienne Storm Sanders 6-2 et 7-6 (7/3) en 1h22 de jeu.

Elise Mertens a remporté le titre en double l'an dernier à Melbourne. Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, elle avait battu en finale Krejcikova et Siniakova 6-2 et 6-3. En simple, Mertens, 26e mondiale et tête de série N.19, avait été éliminée en huitièmes de finale face à l'Américaine Danielle Collins, 30e mondiale et tête de série N.27, sur le score de 4-6, 6-4, 6-4. Cette dernière s'est qualifiée ensuite pour la demi-finale en écartant Alizé Cornet.

