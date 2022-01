Le joueur belge qui a dû abandonner lors de son quart de finale à Sidney contre Andy Murray est incertain pour le début de la manche australienne du Grand Chelem. Du côté des filles, Elise Mertens affrontera l'expérimentée russe Vera Zvonareva, désormais âgée de 37 ans.

David Goffin (ATP 45) a hérité du Britannique Daniel Evans (ATP 26), tête de série N.24, comme adversaire au 1er tour de l'Open d'Australie, selon le tirage au sort effectué jeudi à Melbourne. Le doute plane toutefois sur la participation du N.1 belge au premier Grand Chelem de l'année, qui débutera lundi, après que le Liégeois a abandonné sur blessure jeudi en quarts de finale du tournoi de Sydney, quelques heures après que le tirage au sort.

Touché au genou gauche, Goffin, seul Belge dans le tableau final du simple messieurs, a demandé un time out médical alors qu'il était mené 5-2 dans le 1er set face à l'ancien N.1 mondial Andy Murray (ATP 135). Il a ensuite abandonné à la fin du set, qu'il a perdu 6-2 en 49 minutes.

Le doute plane aussi quant à la participation du N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, toujours dans l'attente d'une décision du ministre australien de l'Immigration, qui jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour l'expulser. En attendant, Djokovic, en quête à 34 ans d'un 21e trophée record du Grand Chelem et d'un dixième à Melbourne, a été maintenu dans le tableau avec la tête de série N.1. Le tirage au sort a réservé au Serbe son compatriote Miomir Kecmanovic (ATP 78) comme adversaire au 1er tour. Djokovic espère retrouver en demies Rafael Nadal, redescendu au 6e rang mondial après une année 2021 interrompue sur blessure à partir d'août.

L'Espagnol de 35 ans vise lui aussi un 21e titre majeur. Il débutera face à l'Américain Marcos Giron (ATP 66). Dans le bas du tableau, Daniil Medvedev (ATP 2), finaliste l'an dernier, affrontera pour commencer le Suisse Henri Laaksonen (ATP 92).

Vera Zvonareva fut demi-finaliste de l'Australian Open en 2009 et a remporté le tournoi en double en 2012. Elle fut aussi finaliste en Grand Chelem à Wimbledon et à l'US Open. © iStock

L'EXPERIMENTEE ZVONAREVA POUR ELISE MERTENS

Les Belges sont davantage représentées chez les dames, avec cinq joueuses du royaume engagées en simple dames. Tête de série N.19, Elise Mertens (WTA 20) débutera face à l'expérimentée Russe Vera Zvonareva (WTA 85), 37 ans et ancienne N.2 mondiale. Elle fut demi-finaliste du tournoi par le passé et l'a même remporté en double, une discipline dont Elise Mertens est aussi une spécialiste.

En cas de victoire, la N.1 belge rencontrera au 2e tour soit la Française Oceane Dodin (WTA 96) soit la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 58). Alors qu'Alison Van Uytvanck (WTA 56) sera opposée à une qualifiée, Greet Minnen (WTA 84) affrontera la Roumaine Jacqueline Cristian (WTA 73) et Kirsten Fipkens (WTA 206) l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 35), tête de série N.32. Maryna Zanveska (WTA 81) rencontrera pour sa part la Slovène Kaja Juvan (WTA 86).

Naomi Osaka (WTA 13), tenante du titre, sera opposée au 1er tour à la Colombienne Camila Osorio (WTA 53). La Japonaise pourrait croiser la route dès les 8e de finale de la N.1 mondiale Ashleigh Barty. L'Australienne, en quête d'un premier titre dans son Majeur national, aura pour première adversaire une joueuse issue des qualifications.

David Goffin (ATP 45) a hérité du Britannique Daniel Evans (ATP 26), tête de série N.24, comme adversaire au 1er tour de l'Open d'Australie, selon le tirage au sort effectué jeudi à Melbourne. Le doute plane toutefois sur la participation du N.1 belge au premier Grand Chelem de l'année, qui débutera lundi, après que le Liégeois a abandonné sur blessure jeudi en quarts de finale du tournoi de Sydney, quelques heures après que le tirage au sort. Touché au genou gauche, Goffin, seul Belge dans le tableau final du simple messieurs, a demandé un time out médical alors qu'il était mené 5-2 dans le 1er set face à l'ancien N.1 mondial Andy Murray (ATP 135). Il a ensuite abandonné à la fin du set, qu'il a perdu 6-2 en 49 minutes. Le doute plane aussi quant à la participation du N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, toujours dans l'attente d'une décision du ministre australien de l'Immigration, qui jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour l'expulser. En attendant, Djokovic, en quête à 34 ans d'un 21e trophée record du Grand Chelem et d'un dixième à Melbourne, a été maintenu dans le tableau avec la tête de série N.1. Le tirage au sort a réservé au Serbe son compatriote Miomir Kecmanovic (ATP 78) comme adversaire au 1er tour. Djokovic espère retrouver en demies Rafael Nadal, redescendu au 6e rang mondial après une année 2021 interrompue sur blessure à partir d'août. L'Espagnol de 35 ans vise lui aussi un 21e titre majeur. Il débutera face à l'Américain Marcos Giron (ATP 66). Dans le bas du tableau, Daniil Medvedev (ATP 2), finaliste l'an dernier, affrontera pour commencer le Suisse Henri Laaksonen (ATP 92).Les Belges sont davantage représentées chez les dames, avec cinq joueuses du royaume engagées en simple dames. Tête de série N.19, Elise Mertens (WTA 20) débutera face à l'expérimentée Russe Vera Zvonareva (WTA 85), 37 ans et ancienne N.2 mondiale. Elle fut demi-finaliste du tournoi par le passé et l'a même remporté en double, une discipline dont Elise Mertens est aussi une spécialiste.En cas de victoire, la N.1 belge rencontrera au 2e tour soit la Française Oceane Dodin (WTA 96) soit la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 58). Alors qu'Alison Van Uytvanck (WTA 56) sera opposée à une qualifiée, Greet Minnen (WTA 84) affrontera la Roumaine Jacqueline Cristian (WTA 73) et Kirsten Fipkens (WTA 206) l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 35), tête de série N.32. Maryna Zanveska (WTA 81) rencontrera pour sa part la Slovène Kaja Juvan (WTA 86).Naomi Osaka (WTA 13), tenante du titre, sera opposée au 1er tour à la Colombienne Camila Osorio (WTA 53). La Japonaise pourrait croiser la route dès les 8e de finale de la N.1 mondiale Ashleigh Barty. L'Australienne, en quête d'un premier titre dans son Majeur national, aura pour première adversaire une joueuse issue des qualifications.