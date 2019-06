Il ne pouvait sans doute rêver mieux. David Goffin (ATP 33) aura rendez-vous avec Roger Federer (ATP 3), ce dimanche en Allemagne, pour sa première finale au tournoi ATP 500 sur gazon de Halle, doté de 2.081.830 euros. Le Suisse, 37 ans, qui brigue un dixième titre dans son jardin de Westphalie, où il a même une allée à son nom, a battu le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 43), 6-3, 6-3 dans sa demi-finale.

"Roger, tout le monde le connaît évidemment", a confié le Liégeois. "Il joue incroyablement bien sur gazon. Il a eu des matches difficiles cette semaine, mais dès qu'il a dû produire son meilleur tennis pour trouver une solution contre Tsonga et Bautista Agut, il est parvenu à la faire. Je suppose donc qu'il est assez confiant", sourit-il. "C'est toujours bien d'avoir l'une ou l'autre grosse bagarre sur gazon."

Il s'agira de la neuvième confrontation sur le circuit entre David Goffin et Roger Federer. Le Suisse aux vingt titres du Grand Chelem mène par 7 victoires à 1, après que leur dernier match se soit achevé sur un abandon du N.1 belge, l'été dernier en demi-finale du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati. "Pierre-Hugues est mon meilleur ami sur le circuit et cela aurait été encore plus particulier de le rencontrer en finale. Mais contre Roger, c'est toujours spécial", a-t-il poursuivi. "C'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sera évidemment un match très difficile, mais je me sens bien pour l'instant. J'ai joué un match de très haut niveau contre Berrettini. Il sert incroyablement bien et son coup droit est très puissant, mais je suis parvenu à le contrer et à le faire courir. Je suis très content. Je vais essayer de jouer mon meilleur tennis contre Roger et on verra."