La Belgique est menée 1-0 contre l'Espagne en quarts de finale de l'ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes nationales organisée par l'ATP. Vendredi, sur la surface dure de Sydney, Kimmer Coppejans (ATP 158) a été battu par Roberto Bautista Agut (ATP 31) 6-1, 6-4.

Coppejans, 25 ans, a remplacé Steve Darcis (ATP 200). Impuissant dans le premier set, où il n'a pris qu'un jeu, Coppejans a mieux démarré le second, menant 3-0 après avoir pris le service de son adversaire dans le deuxième jeu. Mais l'Espagnol a renversé la situation pour s'imposer sur sa troisième balle de match.

Dans le deuxième match, David Goffin (ATP 11) affrontera le N.1 mondial Rafael Nadal pour tenter de maintenir la Belgique en course. Si le Liégeois s'incline, le double, impliquant Sander Gillé et Joran Vliegen, servira uniquement pour les statistiques.

Le vainqueur de ce duel affrontera l'Australie, victorieuse 2-1 de la Grande-Bretagne, en demi-finale. L'autre demi-finale opposera la Serbie à la Russie.

La Belgique s'était qualifiée comme meilleure deuxième de la phase de poules pour ces quarts de finale. Après une victoire sur la Moldavie (3-0), les Belges ont perdu face à la Grande-Bretagne (1-2). Ils ont arraché leur qualification en battant 2-1 la Bulgarie.

