La tâche de la Belgique s'annonce compliquée en quarts de finale de l'ATP Cup mais les rencontres sont prometteuses. En effet, les Belges défieront l'Espagne du N.1 mondial Rafael Nadal, vendredi à Sydney à partir de 7h30 (heures belges).

Deuxième du groupe C avec deux victoires, contre la Moldavie (3-0) et la Bulgarie (2-1), et une défaite, contre la Grande-Bretagne (1-2), la Belgique a terminé meilleure deuxième des six groupes.

David Goffin, Steve Darcis, Sander Gillé et Joran Vliegen tenteront de signer un bel exploit contre des Espagnols qui n'ont pas encore perdu le moindre match depuis le début de cette nouvelle compétition par équipes nationales. Outre Nadal, l'Espagne peut s'appuyer sur Roberto Bautista Agut (ATP 10), son deuxième joueur en simple, mais aussi sur Pablo Carreno Busta (ATP 27), Albert Ramos-Vinolas (ATP 41) et Feliciano Lopez (ATP 61).

Jeudi, les deux premiers quarts mettront aux prises les Britanniques aux Australiens et les Argentins aux Russes.

Vendredi, le premier quart de la journée à Sydney opposera la Serbie de Novak Djokovic au Canada, deuxième meilleur deuxième.

En cas de victoire, les Belges défieront la Grande-Bretagne ou l'Australie pour une place en finale.

