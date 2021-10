C'était la première fois que les deux hommes s'affrontaient en tournoi.

Diego Schwartzman s'est qualifié pour les quarts de l'European Open jeudi soir à la Lotto Arena. L'Argentin, 14e mondial, a battu le Britannique Andy Murray (ATP 172), qu'il rencontrait pour la première fois, en deux sets 6-4, 7-6 (8/6) et 2h13 de jeu au 2e tour du tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté de 508.600 euros.

Diego Schwartzman, finaliste en 2016 dans la Métropole, était exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série N.2. Murray, vainqueur du tournoi anversois en 2019, s'était quant à lui hissé au 2e tour après un duel épique de 3h44 face à l'Américain Frances Tiafoe (ATP 48) mardi soir.

Au tour suivant, Schwartzman rencontrera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du dernier duel de la soirée de jeudi, entre deux qualifiés: l'Américain Brandon Nakashima (ATP 79), qui a écarté Alex de Minaur (ATP 26/N.6), finaliste l'an dernier, et le Suisse Henri Laaksonen (ATP 99), tombeur du Français Benoît Paire (ATP 47) au 1er tour. Les autres quarts de finale opposeront l'Italen Jannik Sinner (ATP 13/N.1) au Français Arthur Rinderknech (ATP 65), le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 39) au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32/N.7) et l'Américain Jenson Brooksby (ATP 70) à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44). Les quarts de finale sont prévus vendredi, les demi-finales samedi et la finale dimanche à 16h30. Le Français Ugo Humbert, absent cette année, avait remporté le tournoi anversois l'année dernière en battant Alex de Minaur 6-1, 7-6 (7/4) en finale.

Diego Schwartzman s'est qualifié pour les quarts de l'European Open jeudi soir à la Lotto Arena. L'Argentin, 14e mondial, a battu le Britannique Andy Murray (ATP 172), qu'il rencontrait pour la première fois, en deux sets 6-4, 7-6 (8/6) et 2h13 de jeu au 2e tour du tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté de 508.600 euros. Diego Schwartzman, finaliste en 2016 dans la Métropole, était exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série N.2. Murray, vainqueur du tournoi anversois en 2019, s'était quant à lui hissé au 2e tour après un duel épique de 3h44 face à l'Américain Frances Tiafoe (ATP 48) mardi soir. Au tour suivant, Schwartzman rencontrera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du dernier duel de la soirée de jeudi, entre deux qualifiés: l'Américain Brandon Nakashima (ATP 79), qui a écarté Alex de Minaur (ATP 26/N.6), finaliste l'an dernier, et le Suisse Henri Laaksonen (ATP 99), tombeur du Français Benoît Paire (ATP 47) au 1er tour. Les autres quarts de finale opposeront l'Italen Jannik Sinner (ATP 13/N.1) au Français Arthur Rinderknech (ATP 65), le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 39) au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32/N.7) et l'Américain Jenson Brooksby (ATP 70) à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44). Les quarts de finale sont prévus vendredi, les demi-finales samedi et la finale dimanche à 16h30. Le Français Ugo Humbert, absent cette année, avait remporté le tournoi anversois l'année dernière en battant Alex de Minaur 6-1, 7-6 (7/4) en finale.