L'ancienne N.1 mondiale de tennis, Ashley Barty va participer cet été à un tournoi de golf qui réunis des personnalités : les Icons Series. Il se jouera les 30 juin et 1er juillet dans le New Jersey.

Elle jouera au sein de la sélection mondiale en compagnie du joueur anglais de football Harry Kane et l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola. L'équipe des Etats-Unis que lui sera opposée comprendra notamment l'ancien boxeur Oscar De La Hoya et la légende de la natation Michael Phelps. L'épreuve se jouera selon un format de match-play par équipe sur 10 trous. L'Australienne de 25 ans avait surpris tout le monde le 23 mars dernier en annonçant sa retraite quelques semaines après avoir remporté l'Open d'Australie.

Barty a déjà démontré son talent clubs de golf en main. Elle a remporté à deux reprises, en 2020 et pas plus tard que le 3 avril dernier, le Ladies' championship joué au Brookwater golf club dans le Queensland en Australie, un tournoi amateur. Son handicap en septembre 2020 était de 3.9. Son compagnon dans la vie Garry Kissick est entraîneur professionnel de golf. Elle s'est aussi illustrée au niveau professionnel en cricket. "Ash" Barty a déclaré au Sydney Morning Herald à propos de cet événement golfique: "C'est une occasion tellement unique de s'amuser, de se tester et de se confronter aux meilleurs athlètes du monde dans un sport qui nous passionne tous."

