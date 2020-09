Arthur De Greef (ATP 324) n'est pas parvenu à se qualifier pour le deuxième tour des qualifications des Internationaux de France, lundi sur la terre battue parisienne. L'Ucclois de 28 ans a été battu 6-2, 6-4 en 1h23 de jeu par le vétéran espagnol Tommy Robredo (ATP 223), ancien N.5 mondial et plusieurs fois quart-de-finaliste à Roland-Garros.

Il aura suffi d'un break dans la première manche pour que l'Espagnol de 38 ans prenne les devants. Avec plus de fautes directes et moins de coups gagnants que son adversaire, Arthur De Greef n'a pas été capable d'inverser la tendance dans le second set.

Membre du top 20 mondial pendant de très longues années, Tommy Robredo a quitté le top 100 depuis l'été 2016. Il a remporté 12 titres sur le circuit ATP, dont le Masters 1000 de Hambourg sur terre battue en 2006.

C'était la sixième participation d'Arthur de Greef à la Porte d'Auteuil. Le Belge est parvenu une fois à se qualifier pour le tableau final, en 2017. Il avait été battu au premier tour par le Français Richard Gasquet. C'est d'ailleurs dans la foulée de ce Roland-Garros 2017 qu'il avait atteint la 113e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.

C'est la deuxième fois que le Belge est éliminé au premier tour des qualifications après 2015. Il avait atteint le 2e tour en 2016 et 2019 et avait échoué aux portes du tableau final en 2013.

Deux autres Belges tenteront de rejoindre David Goffin (ATP 11) dans le tableau final. En effet, la suite du programme lundi sur l'ocre parisienne verra Ruben Bemelmans (ATP 220) défier le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 124) et Kimmer Coppejans (ATP 160) affronter l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez (ATP 212).

Il aura suffi d'un break dans la première manche pour que l'Espagnol de 38 ans prenne les devants. Avec plus de fautes directes et moins de coups gagnants que son adversaire, Arthur De Greef n'a pas été capable d'inverser la tendance dans le second set. Membre du top 20 mondial pendant de très longues années, Tommy Robredo a quitté le top 100 depuis l'été 2016. Il a remporté 12 titres sur le circuit ATP, dont le Masters 1000 de Hambourg sur terre battue en 2006. C'était la sixième participation d'Arthur de Greef à la Porte d'Auteuil. Le Belge est parvenu une fois à se qualifier pour le tableau final, en 2017. Il avait été battu au premier tour par le Français Richard Gasquet. C'est d'ailleurs dans la foulée de ce Roland-Garros 2017 qu'il avait atteint la 113e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. C'est la deuxième fois que le Belge est éliminé au premier tour des qualifications après 2015. Il avait atteint le 2e tour en 2016 et 2019 et avait échoué aux portes du tableau final en 2013.Deux autres Belges tenteront de rejoindre David Goffin (ATP 11) dans le tableau final. En effet, la suite du programme lundi sur l'ocre parisienne verra Ruben Bemelmans (ATP 220) défier le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 124) et Kimmer Coppejans (ATP 160) affronter l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez (ATP 212).