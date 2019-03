Andy Murray espère toujours rejouer en compétition

"La revalidation est lente mais elle se passe bien. Il faut encore attendre pour voir ce que cela va donner, mais si c'est possible, j'aimerais reprendre la compétition", a déclaré Murray mercredi à l'occasion d'un événement de parrainage au London's Queen's Club.

Le champion olympique, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, avait annoncé en janvier qu'il rangerait ses raquettes cette saison. Il aimerait arrêter après Wimbledon. "Je veux continuer de jouer, je l'ai déjà dit en Australie. Le problème est que je ne sais pas si c'est possible", dit l'Ecossais, âgé de 31 ans. "Je suis beaucoup plus heureux maintenant que je ne l'étais douze mois plus tôt parce que je ne ressens plus de douleur dans la hanche alors que je souffrais depuis longtemps".