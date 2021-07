Au prochain tour, la joueuse de Grimbergen affrontera la numéro 9 mondiale Garbine Muguruza.

Alison Van Uytvanck (WTA 59) s'est hissée lundi en huitième de finale du tournoi olympique de tennis à Tokyo. La Belge s'est imposée au deuxième tour en trois sets (5-7, 6-3 et 6-0) face à la Tchèque Petra Kvitova (WTA 13) au bout de 2h09.

La Belge était déjà parvenue à accrocher Kvitova dans la première manche. Alors que son adversaire s'était envolée à 5-2, Alison Van Uytvanck a remporté les 3 jeux suivants pour recoller à 5-5. La Tchèque a ensuite pris l'ascendant en remportant le set sur le service de la Belge: 7-5 en 51 minutes de jeu. Le deuxième set allait être tout aussi indécis, les deux joueuses ayant du mal à conserver leur propre jeu de service.

Van Uytvanck a saisi l'opportunité en réalisant le break dans le septième jeu (4-3) avant de confirmer sur son service (5-3). Continuant sur sa lancée, elle parvenait à nouveau à faire le break pour empocher la seconde manche 6-3 en 40 minutes. Le dernier set n'allait être qu'une formalité pour la Belge. Kvitova semblait vidée physiquement et a concédé un cinglant 6-0 en 38 minutes.

En huitième de finale, la joueuse de Grimbergen de 27 ans affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza (27 ans). La numéro 9 mondiale et septième tête de série s'est facilement imposée au deuxième tour 6-3, 6-0 face à la Chinoise Wang Qiang (WTA 48), plus tôt dans la journée.

Alison Van Uytvanck (WTA 59) s'est hissée lundi en huitième de finale du tournoi olympique de tennis à Tokyo. La Belge s'est imposée au deuxième tour en trois sets (5-7, 6-3 et 6-0) face à la Tchèque Petra Kvitova (WTA 13) au bout de 2h09. La Belge était déjà parvenue à accrocher Kvitova dans la première manche. Alors que son adversaire s'était envolée à 5-2, Alison Van Uytvanck a remporté les 3 jeux suivants pour recoller à 5-5. La Tchèque a ensuite pris l'ascendant en remportant le set sur le service de la Belge: 7-5 en 51 minutes de jeu. Le deuxième set allait être tout aussi indécis, les deux joueuses ayant du mal à conserver leur propre jeu de service. Van Uytvanck a saisi l'opportunité en réalisant le break dans le septième jeu (4-3) avant de confirmer sur son service (5-3). Continuant sur sa lancée, elle parvenait à nouveau à faire le break pour empocher la seconde manche 6-3 en 40 minutes. Le dernier set n'allait être qu'une formalité pour la Belge. Kvitova semblait vidée physiquement et a concédé un cinglant 6-0 en 38 minutes. En huitième de finale, la joueuse de Grimbergen de 27 ans affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza (27 ans). La numéro 9 mondiale et septième tête de série s'est facilement imposée au deuxième tour 6-3, 6-0 face à la Chinoise Wang Qiang (WTA 48), plus tôt dans la journée.