Il est même heureux à Manchester et un des artisans de la belle saison d'un United deuxième en championnat et finaliste de l'Europa League.

En octobre, The Athletic a mené une enquête parmi les agents de joueurs. Il leur a notamment demandé qui était le plus mauvais transfert du mercato qui venait de se terminer. 28% ont répondu Edinson Cavani à Manchester United. Pour eux, le salaire du joueur et la commission de l'agent étaient beaucoup trop élevés pour un gars de 30 ans qui était en pétard avec son ancien club (PSG) depuis un bout de temps. De plus, United disposait déjà de Martial, Greenwood et Rashford. Les fans avaient réagi durement: "Timing, agents, âge, salaire, tout... La seule chose qui compte encore, c'est: How the fuck do we sell some shirts in a part of the world?" Au cours de ses premières semaines, Cavani n'a pas réussi à faire taire la critique. Il n'a pas marqué en Coupe d'Europe et a même loupé les matches face au PSG. D'abord mis en quarantaine en raison du Covid, il s'est ensuite blessé puis a posté un message malencontreux sur les réseaux sociaux. Le 29 novembre, son ami d'enfance de Salto Pablo Fernandez l'a félicité après ses deux buts face à Southampton: Así te quiero, Matador (C'est comme ça que je t'aime, tueur). Ce à quoi Cavani a répondu: Gracias Negrito. Un mot qu'on ne peut plus prononcer. Il n'y avait aucune mauvaise intention, Fernandez n'est d'ailleurs noir que de cheveux et ce surnom de negrito lui colle à la peau depuis l'enfance. Malgré les excuses de l'Uruguayen, toute l'Angleterre a été choquée. Comme Luis Suarez avait déjà utilisé ce mot pour charrier Patrice Evra et comme Cavani compte près de 8 millions de suiveurs sur Instagram, la fédération anglaise n'a pas voulu laisser passer ça. Des sociologues et des linguistes sont intervenus, Fernandez a témoigné mais en vain: Cavani a été suspendu pour trois matches et a écopé d'une amende. Victime d'une nouvelle blessure début mars, Cavani a voulu claquer la porte. Son père a affirmé qu'il n'était pas heureux en Angleterre et qu'il devrait rentrer en Amérique du Sud. Le club argentin de Boca Juniors était intéressé. C'est alors qu' Ole Gunnar Solskjaer est intervenu. Le Norvégien s'est dit qu'un tel joueur, avec son expérience, son professionnalisme et ses talents de buteur, pouvait beaucoup apporter à l'équipe et principalement aux jeunes, comme Greenwood. A la mi-avril, lorsque United s'est imposé à Grenade, les deux hommes ont longuement discuté à l'hôtel, lors de la mise au vert avant le choc à Tottenham. Au cours de cet entretien, Solskjaer a demandé à l'attaquant comment il se sentait et il a joué cartes sur table: "C'est à toi de décider mais nous sommes très contents de toi et nous voulons que tu restes un an de plus." Cavani a réfléchi et s'est soudain mis à marquer comme il respirait: huit buts en un mois, dont quatre en deux matches face à la Roma. El Matador était ressuscité. Le 10 mai, il resignait. Une information qui pourrait un peu calmer les fans, furieux contre la famille Glazer, mais surtout une excellente nouvelle pour United, qui aimerait lutter pour le titre la saison prochaine. Cette saison, le club a loupé son départ mais, une fois Cavani intégré, il n'a plus perdu qu'un seul match de championnat quand l'Uruguayen était titulaire: contre Liverpool, au cours d'une série de trois matches en 120 heures, à un moment où l'équipe était incapable de presser et où Solskjaer devait faire tourner pour garder tout le monde en forme avant le duel du mercredi suivant. Lors des autres défaites (face à Arsenal, Sheffield United et Leicester), Cavani n'était entré qu'en fin de match. S'il reste en forme et peut entamer tous les matches la saison prochaine, United a de bonnes chances de réussir son pari.