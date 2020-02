Mattia Binotto, team-principal de l'écurie de F1 Ferrari, a assuré mardi que Sebastian Vettel restait le "premier choix" pour l'avenir de la Scuderia, alors que des rumeurs envoient Lewis Hamilton en Italie la saison prochaine.

"'Seb' est notre premier choix, notre préférence", a expliqué Binotto lors de la présentation de la nouvelle SF1000 à Reggio d'Emilie, dans le nord de l'Italie.

Arrivé chez Ferrari en 2015, Vettel sera en fin de contrat à l'issue de la saison à venir, comme Hamilton chez Mercedes. Depuis la fin de saison dernière, des rumeurs font état de discussions entre le Britannique et la Scuderia pour la saison 2021.

"On est concentrés sur nos pilotes. On n'y pense pas pour le moment", a ajouté Binotto, relancé sur la possibilité pour l'écurie italienne de recruter le sextuple champion du monde britannique.

"On discute avec 'Seb' et on prendra le temps qu'il faudra. On est concentrés sur la voiture et sur les tests. Il y aura un moment pour le reste", a encore déclaré le dirigeant.

"Comme l'a dit Mattia, je pense qu'il est bien de vivre dans le moment présent et le moment présent, c'est ce qu'il y a derrière nous", a de son côté déclaré Vettel en désignant la nouvelle monoplace Ferrari. "On aura le temps", a-t-il ajouté.

Charles Leclerc, l'autre pilote Ferrari, a de son côté prolongé cet hiver son contrat avec la firme italienne jusqu'en 2024.

"'Seb' est notre premier choix, notre préférence", a expliqué Binotto lors de la présentation de la nouvelle SF1000 à Reggio d'Emilie, dans le nord de l'Italie. Arrivé chez Ferrari en 2015, Vettel sera en fin de contrat à l'issue de la saison à venir, comme Hamilton chez Mercedes. Depuis la fin de saison dernière, des rumeurs font état de discussions entre le Britannique et la Scuderia pour la saison 2021."On est concentrés sur nos pilotes. On n'y pense pas pour le moment", a ajouté Binotto, relancé sur la possibilité pour l'écurie italienne de recruter le sextuple champion du monde britannique. "On discute avec 'Seb' et on prendra le temps qu'il faudra. On est concentrés sur la voiture et sur les tests. Il y aura un moment pour le reste", a encore déclaré le dirigeant."Comme l'a dit Mattia, je pense qu'il est bien de vivre dans le moment présent et le moment présent, c'est ce qu'il y a derrière nous", a de son côté déclaré Vettel en désignant la nouvelle monoplace Ferrari. "On aura le temps", a-t-il ajouté.Charles Leclerc, l'autre pilote Ferrari, a de son côté prolongé cet hiver son contrat avec la firme italienne jusqu'en 2024.