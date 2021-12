L'écurie Mercedes de Formule 1 a décidé de retirer son appel contre le sacre de Max Verstappen au terme du Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1 remporté par celui-ci. Cette décision officialise définitivement le premier titre de champion du monde du pilote néerlandais de l'écurie Red Bull devant le pilote britannique de Mercedes Lewis Hamilton.

À l'issue du Grand Prix, Mercedes avait déposé deux réclamations qui avaient été rejetées. L'écurie avait encore la possibilité d'interjeter appel de ces décisions. Jeudi, elle a donc retiré son appel.

La première réclamation portait sur le non-respect de l'article 48.8 du règlement sportif, Max Verstappen ayant dépassé Lewis Hamilton alors que la voiture de sécurité était encore engagée.

La seconde portait sur le non-respect de l'article 48.12 qui indique que la safety car doit effectuer un tour après le passage des retardataires, ce qui n'a pas été respecté. Elle s'est effacé un tour avant l'arrivée ce qui a relancé la course. Verstappen a profité de ses pneus neufs et de sa position juste derrière Hamilton pour le dépasser et gagner la course, une victoire synonyme de titre mondial.

À l'issue du Grand Prix, Mercedes avait déposé deux réclamations qui avaient été rejetées. L'écurie avait encore la possibilité d'interjeter appel de ces décisions. Jeudi, elle a donc retiré son appel. La première réclamation portait sur le non-respect de l'article 48.8 du règlement sportif, Max Verstappen ayant dépassé Lewis Hamilton alors que la voiture de sécurité était encore engagée. La seconde portait sur le non-respect de l'article 48.12 qui indique que la safety car doit effectuer un tour après le passage des retardataires, ce qui n'a pas été respecté. Elle s'est effacé un tour avant l'arrivée ce qui a relancé la course. Verstappen a profité de ses pneus neufs et de sa position juste derrière Hamilton pour le dépasser et gagner la course, une victoire synonyme de titre mondial.