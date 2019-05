Vandoorne impressionne pour ses premiers tours

Alors que la pluie fait son retour sur le sol belge, et la neige pourrait toucher les Ardennes ce week-end, la première séance d'essais libres des 6H de Spa a bien eu lieu cette après-midi. Et, grosse surprise, Stoffel Vandoorne s'est positionné devant les grands favoris, les Toyota, et Fernando Alonso.

