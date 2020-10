Valtteri Bottas a dominé les qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1, samedi après-midi à Imola. Le Finlandais s'élancera en tête de la 13e des 17 manches du championnat du monde dimanche sur le coup de 13h10. Samedi sur le circuit Enzo et Dino Ferrari (4,909 km), il a réalisé le meilleur chrono des trois sections de ces qualifications. En Q3, il a signé le temps de 1:13.609. Bottas réalise la 15e pole de sa carrière et la 5e de l'année. Il sera accompagné sur la première ligne par son équipier le Britannique Lewis Hamilton qui a concédé 97/1000es de seconde (1:13.706).

La deuxième ligne sera composée du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), 3e à 567/1000es, et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda), 4e à 893/1000es. La 3e ligne réunira l'Australien Daniel Ricciardo (Aus/Renault), 5e à 911/1000es, et le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull-Honda), 6e à 963/1000es. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 7e à 1.007 seconde, et le Russe Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda), 8e à 1.087 seconde, s'élanceront de la 4e ligne et les McLaren-Renault de Lando Norris, 9e à 1.205 seconde, et de Carlos Sainz Jr, 10e à 1.302 seconde, de la 5e.

Hamilton, 35 ans, est depuis dimanche dernier et le GP du Portugal seul détenteur du record de victoires en Grand Prix avec 92 succès.

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde, est leader du championnat du monde. Il compte 256 points soit 77 de plus que Bottas (179) et 94 de plus que Verstappen (162). Il reste 130 points au maximum à remporter.

Le circuit Imola retrouve la Formule 1 après quatorze années d'absence. Il inaugure un nouveau format avec seulement deux jours d'épreuve au lieu de trois. La journée de vendredi consacrée habituellement à deux séances d'essais libres a été supprimée. Une seule séance d'essais libre de 90 minutes a été organisée samedi matin. Hamilton y avait signé le meilleur chrono en 1:14.726.

La deuxième ligne sera composée du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), 3e à 567/1000es, et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda), 4e à 893/1000es. La 3e ligne réunira l'Australien Daniel Ricciardo (Aus/Renault), 5e à 911/1000es, et le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull-Honda), 6e à 963/1000es. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 7e à 1.007 seconde, et le Russe Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda), 8e à 1.087 seconde, s'élanceront de la 4e ligne et les McLaren-Renault de Lando Norris, 9e à 1.205 seconde, et de Carlos Sainz Jr, 10e à 1.302 seconde, de la 5e. Hamilton, 35 ans, est depuis dimanche dernier et le GP du Portugal seul détenteur du record de victoires en Grand Prix avec 92 succès. Lewis Hamilton, sextuple champion du monde, est leader du championnat du monde. Il compte 256 points soit 77 de plus que Bottas (179) et 94 de plus que Verstappen (162). Il reste 130 points au maximum à remporter. Le circuit Imola retrouve la Formule 1 après quatorze années d'absence. Il inaugure un nouveau format avec seulement deux jours d'épreuve au lieu de trois. La journée de vendredi consacrée habituellement à deux séances d'essais libres a été supprimée. Une seule séance d'essais libre de 90 minutes a été organisée samedi matin. Hamilton y avait signé le meilleur chrono en 1:14.726.