Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit urbain de Bakou (6,003 km). Il aura à ses côtés son équipier britannique Lewis Hamilton.

Avec un chrono de 1:40.495, Bottas a chipé la pole à Hamilton (+0.059) dans les derniers instants de la troisième séance de qualifications (Q3). C'est la 8e pole de la carrière du Finlandais de 29 ans, la deuxième de la saison après celle obtenue en Chine.

La deuxième ligne sera occupée par l'Allemand de Ferrari Sebastian Vettel (+0.302) et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen (+0.574).

Meilleur temps des essais libres, le Monégasque Charles Leclers (Ferrari) s'est encastré durant la Q2 dans une barrière de sécurité dans la partie la plus étroite du circuit, au virage N.8, sans se blesser. Il restait alors 7:41 dans la deuxième partie des qualifications, qui a été interrompue plusieurs minutes après cet accident. Leclerc devra s'élancer de la 10e position. Quelques minutes plus tôt, durant la Q1, le Polonais Robert Kubica (Williams) avait connu le même sort à cet endroit.

Hamilton est en tête du championnat avec 68 points, 6 de plus que Bottas. Verstappen (39), Vettel (37) et Leclerc (36) sont déjà plus loin.

La course est programmée dimanche à 14h10 (heure belge).