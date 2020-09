Valtteri Bottas (Mercedes) s'est montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Russie sur le circuit de Sotchi vendredi.

Le Finlandais a devancé la Renault de Daniel Ricciardo (+0.507) et la Red Bull de Max Verstappen (+0.654). Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde, a terminé 19e et avant-dernier à 2.793 de son équipier chez Mercedes.

Vendredi, la deuxième séance d'essais libres est programmée à 14h. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres débutera à 11h suivie des qualifications à 14h. Dimanche, le départ du Grand Prix de Russie, le dixième rendez-vous de la saison, sera donné à 13h10.

1re séance d'essais libres: Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:34.923 (13 tours) Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:35.430 (22) Max Verstappen (P-B/Red Bull-Honda) 1:35.577 (22) Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:35.796 (23) Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:35.965 (21) Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:36.061 (23) Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:36.230 (22) Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:36.254 (24) Sebastian Vettel (All/Ferrari) 1:36.323 (23) Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:36.706 (25) Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:36.896 (23) Carlos Sainz Jr (Esp/McLaren-Renault) 1:36.970 ( 8) Lando Norris (G-B/McLaren-Renault) 1:37.110 (28) Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:37.201 (17) Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:37.230 (23) Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) 1:37.430 (22) George Russell (G-B/Williams-Mercedes) 1:37.595 (24) Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:37.649 (24) Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:37.716 (18) Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:37.784 (11)

Le Finlandais a devancé la Renault de Daniel Ricciardo (+0.507) et la Red Bull de Max Verstappen (+0.654). Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde, a terminé 19e et avant-dernier à 2.793 de son équipier chez Mercedes. Vendredi, la deuxième séance d'essais libres est programmée à 14h. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres débutera à 11h suivie des qualifications à 14h. Dimanche, le départ du Grand Prix de Russie, le dixième rendez-vous de la saison, sera donné à 13h10.