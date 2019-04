Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Britannique Lewis Hamilton, deuxième, a assuré à Mercedes un quatrième doublé consécutif. L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a pris la troisième place. Bottas reprend la tête du championnat au détriment de son équipier Hamilton.

Parti de la pole, Bottas résistait aux assauts de son équipiers Hamilton et conservait sa première place. Vettel tenait lui sa troisième position.

Bottas imprégnait un rythme d'enfer: après 3 tours, il possédait 2 secondes d'avance sur Hamilton et 5 sur Vettel.

Parti de la huitième position sur la grille, Leclerc retardait son premier pit stop, ce qui lui permettait de passer en tête. Le Monégasque restait devant jusqu'au 32e tour lorsque Bottas, déchaîné, le dépassait. Leclerc reculait en cinquième position, derrière Hamilton, Vettel et Max Verstappen (Red Bull), après son pit stop.

Bottas abordait les 10 derniers tours avec 3 secondes d'avance sur Hamilton et 5 sur Vettel.

Malgré la pression mise par Hamilton dans le final, le Finlandais ne craquait pas et s'en allait remporter la cinquième victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison après le GP d'Australie, première manche de la saison. Hamilton prenait la deuxième place, Vettel complétait le podium. Verstappen finissait quatrième et Leclerc la cinquième.

Les deux pilotes Mercedes comptent le même nombre de victoires (deux) et de deuxièmes places (deux), mais Bottas ayant décroché le point du tour le plus rapide lors du Grand Prix d'Australie, il reprend la tête du championnat avec 87 points, un de plus qu'Hamilton.

Le prochain Grand Prix aura lieu en Espagne, à Barcelone, le 12 mai.