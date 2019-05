Ugo de Wilde, plus jeune pilote de l'histoire dans les rues de Monaco

Le pilote belge Ugo de Wilde est devenu jeudi, à 16 ans 6 mois et 3 jours, le plus jeune pilote de monoplace de tous les temps à rouler dans les rues de Monaco dans le cadre d'une compétition officielle, à l'occasion des essais libres de la Formula Renault Eurocup, dont la prochaine course aura lieu dimanche en lever de rideau du GP de Formule 1.

© belga