Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul prolongent pour trois ans avec Hyundai

Neuville et Gilsoul roulent pour Hyundai depuis 2014. Le duo a décroché neuf victoires et trois titres de vice-champions du monde (deux avec Hyundai et un avec Ford).

Neuville est en tête du championnat du monde avec 23 points d'avance sur le tenant du titre, le Français Sébastien Ogier, avant la 10e des 13 manches de la saison, le rallye de Turquie, qui démarre jeudi. Cette saison, le duo s'est imposé en Suède, au Portugal et en Sardaigne.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat de trois ans avec Hyundai", a déclaré Neuville. "Nous avons beaucoup progressé ces dernières saisons, et cela a toujours été mon objectif de construire une certaine continuité dans ma carrière en restant dans cette équipe. Il y a une ambiance familiale fantastique et je m'entends bien avec mes équipiers (Dani Sordo et Andreas Mikkelsen, ndlr). Aux côtés de Nicolas, qui a joué un rôle clé dans nos succès, notre objectif est de terminer cette saison de la manière la plus forte possible afin d'assurer le titre."

Selon Michel Nandan, team manager de l'équipe, les deux Belges "ont joué un rôle crucial dans la construction du programme Hyundai Motorsport WRC au cours des cinq dernières années. Thierry et Nicolas ont prouvé qu'ils sont des ambassadeurs exceptionnels pour Hyundai sur la scène mondiale du sport automobile."