Thierry Neuville devient "centenaire" au Mexique

Le Finlandais Jari-Matti Latvala a pris son 197e départ en rallye du championnat du monde lors du récent rallye de Suède. Latvala est le pilote de rallyes le plus expérimenté au niveau WRC. L'octuple champion du monde français Sébastien Loeb en compte 174, contre 138 à son compatriote et sextuple tenant du titre Sébastien Ogier.

"Le record de Jari-Matti sera difficile à battre, bien qu'on ne sache jamais. Mais 100 rallyes en Mondial, c'est aussi un beau chiffre. C'est bien, mais je n'y ai pas encore vraiment pensé. C'est un instantané. Espérons que ce ne sera pas mon dernier rallye. Je veux encore pratiquer ce job dans les années à venir. Nous verrons bien quand cela s'arrêtera", a confié Thierry Neuville.

Neuville a effectué ses débuts en championnat du monde des rallyes le 2 octobre 2009. Il pilotait une Citroën C2 R2 aux couleurs du RACB. Il n'a pas terminé l'épreuve. Dans la 14e spéciale, l'alternateur est tombé en panne. Le Belge occupait la 21e position et était leader de la catégorie R2.

"Je ne m'en souviens plus beaucoup. Je me souviens où c'est arrivé. Nous y passons encore chaque année et je dois parfois y penser. Ce dont je me souviens, c'est que nous avons effectué le shakedown avec les notes de Sébastien Loeb (quintuple champion du monde à l'époque et pilote officiel Citroën, ndlr). De cette façon, nous avons pu vérifier ses notes une fois de plus et j'ai eu la chance de comprendre son système de travail. On m'a également proposé de conduire toute la course avec ses notes, mais là j'ai décliné poliment."

Le rallye est devenu très stressant physiquement et mentalement

Depuis 2009 et les débuts de Thierry Neuville en championnat du monde des rallyes, le sport auto a connu une réelle évolution.

"Pas seulement le sport, moi aussi j'ai évolué. J'étais alors un jeune pilote de 21 ans qui a fait ses débuts avec une Citroën C2 R2 aux couleurs du RACB. Depuis 2014, je suis un pilote officiel Hyundai. Je suis maintenant un pilote différent de celui à mes débuts en championnat du monde 2009, tout comme je suis une personne différente de celle que j'étais quand j'ai signé mon premier contrat avec Hyundai en 2014. Je suis beaucoup plus impliqué maintenant qu'à l'époque. Tout se fait en concertation. Si je compare le rallye d'aujourd'hui avec celui d'il y a quelques années, presque plus rien n'est pareil. Les rallyes sont devenus plus courts mais beaucoup plus intenses. Conduire trois jours à la limite est non seulement physiquement mais aussi mentalement très stressant. Les différences sont si minimes. La moindre erreur est punie. Tout est suivi de près par tout le monde. Le rallye moderne exige beaucoup d'une personne."

Il y a aussi très souvent beaucoup à faire en ce qui concerne les positions de départ. "Le règlement dit que le leader du championnat doit être le premier à s'élancer lors du rallye suivant. Tu peux te plaindre de ça, mais ça n'aide pas. Le règlement est le règlement. Il est important en tant que leader du championnat du monde que tu regardes tes concurrents et ne sois pas distrait par les performances des pilotes qui commencent beaucoup plus tard. Ils ne constituent pas une menace immédiate. Ces mêmes règlements créent aussi beaucoup de tension et d'intensité, ce qui est bon pour le sport. Et quoi qu'il en soit, il y aura toujours des partisans et des opposants.

Dans une carrière de plus de dix ans, des erreurs ont été commises. Ce n'est pas différent chez Thierry Neuville. "Il arrive parfois qu'on se trompe. C'est inhérent au sport. J'essaie de ne pas trop m'attarder là-dessus. Il est important de tirer les leçons d'une erreur pour ensuite continuer."

Un pilote rapide qui abandonne peu

"Nous avons parcouru un long chemin à cet égard. Je suis maintenant l'un des meilleurs au monde et je peux me battre année après année pour le titre mondial. Cet aspect à lui seul crée la confiance. Cette confiance, c'est parce que j'ai le soutien total de mon équipe et parce que je reçois d'eux une voiture avec laquelle je peux me battre pour le titre mondial. Dans les interviews, j'essaie toujours d'être moi-même et pas trop émotif, même si c'est parfois difficile, je l'admets. Je suis aussi une personne de chair et de sang. Immédiatement après une spéciale, on nous met le micro sous le nez et il faut être capable d'analyser l'étape immédiatement."

Thierry Neuville, en plus d'être un pilote rapide capable de s'imposer, est également un pilote fiable. Sur les 99 rallyes WRC dont il a pris le départ, il n'a dû abandonner que treize fois.

"C'est difficile de dire quelle en est la raison. La plupart des abandons sont arrivés au début de ma carrière. En 2013, j'ai abandonné une fois. En 2014 et 2015, il y a eu deux abandons. Dans les années qui ont suivi, il n'y a eu à chaque fois qu'un abandon. Et s'il y a un abandon, c'est généralement dû à une panne mécanique. L'année dernière, j'ai eu de la malchance mécanique en Turquie, bien que j'aie terminé la course là-bas. L'abandon en Australie est survenu à un moment où je jouais le tout ou rien en vue du titre mondial. Alors tu sais que ça peut mal tourner et que c'est ce qui s'est passé. Pour le reste, nous sommes très réguliers et c'est important pour un championnat. En plus de cela, la Hyundai me plaît énormément."