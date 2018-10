Stoffel Vandoorne disputera le championnat de Formule E chez HWA Racelab

Non confirmé chez McLaren pour la saison prochaine en Formule 1, Stoffel Vandoorne disputera le championnat de Formule Electrique au sein de l'écurie allemande HWA Racelab. Le pilote flandrien prend ainsi le second siège aux côté du Britannique Gary Paffett (Mercedes) sacré champion en DTM dimanche.

Stoffel Vandoorne, 26 ans, effectuera deux journées d'essais mardi et mercredi à Valence. "Je suis très honoré que HWA m'a fait signer pour le programme de Formula E", a commenté Stoffel Vandoorne sur le site spécialisé e-racing365. "C'est une grande équipe avec une fructueuse tradition dans le sport automobile. C'est fantastique aussi de travailler aux côtés d'un pilote aussi expérimenté que Gary Paffett. Ce ne sera pas facile, mais mon objectif est de devenir compétitif le plus vite possible".

"Avec Stoffel et Gary, nous aurons deux débutants en Formula E pour notre équipe qui en sera elle aussi à ses premiers pas dans la série", a ajouté pour sa part, Ulrich Fritz le patron de l'écurie HWA qui deviendra une équipe Mercedes à 100% pour 2019-2020. "Mais ils seront bien préparés".

Gary Paffett a remporté dimanche à Hockenheim son second titre en DTM.

L'ouverture de la Saison 5 de la FE aura lieu à Riyad. L'autonomie doublée des nouvelles monoplaces dites de 2e génération (Gen2), au "look" encore plus futuriste, évitera aux pilotes de changer de voiture à mi-course.

Deux autres nouvelles manches auront pour cadre la ville de Sanya, une station balnéaire au bord de la Mer de Chine, dans la province du Hainan qui lutte très activement contre la pollution, et Berne, en Suisse, qui succèdera à Zürich.