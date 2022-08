Stoffel Vandoorne a décroché à 30 ans son premier titre mondial. Le Courtraisien a en effet été sacré en Formule E à l'issue de sa 4e saison dans le championnat des voitures électriques, qu'il avait terminé en deuxième position en 2020, 9e l'an dernier et 16e en 2019.

Comme beaucoup de pilotes, il aura goûté au sport automobile sur un kart qu'il pilote dès l'âge de 6 ans. Champion de F4 en 2010 à 18 ans puis de l'Eurocup Formula Renault 2.0 en 2012. Après avoir intégré le programme des jeunes pilotes chez McLaren où il devient pilote de réserve en F1 dès 2014. Stoffel Vandoorne a aussi remporté, en 2015, le titre en GP2, antichambre de la Formule 1 rebaptisée Formule 2 en 2017 avec l'écurie française ART Grand Prix.

Ce dernier trophée lui a ouvert les portes de la Formule 1, où il a été titulaire chez McLaren lors des saisons 2017 et 2018 après avoir effectué une pige la saison précédente pour remplacer le double champion du monde, l'Espagnol Fernando Alonso, lors du Grand Prix du Bahrein en avril 2016. Il finira dans les points (10e).

Pilote de réserve chez Mercedes dans la foulée de ses années McLaren, il a débuté son aventure dans la formule électrique dès 2018 avec HWA Racelab qui évoluera vers Mercedes-EQ. Stoffel Vandoorne remportera son premier Grand Prix électrique à Berlin en août 2020. Il gagnera ensuite deux autres rendez-vous à Rome en avril 2021 et Monaco en avril dernier. Le pilote affiche un bilan en Formule E de 55 courses, 3 victoires et 15 podiums.

Stoffel Vandoorne a été désigné en 2020 pilote de l'année en Belgique pour la quatrième fois après 2012, 2014 et 2015.

Comme beaucoup de pilotes, il aura goûté au sport automobile sur un kart qu'il pilote dès l'âge de 6 ans. Champion de F4 en 2010 à 18 ans puis de l'Eurocup Formula Renault 2.0 en 2012. Après avoir intégré le programme des jeunes pilotes chez McLaren où il devient pilote de réserve en F1 dès 2014. Stoffel Vandoorne a aussi remporté, en 2015, le titre en GP2, antichambre de la Formule 1 rebaptisée Formule 2 en 2017 avec l'écurie française ART Grand Prix. Ce dernier trophée lui a ouvert les portes de la Formule 1, où il a été titulaire chez McLaren lors des saisons 2017 et 2018 après avoir effectué une pige la saison précédente pour remplacer le double champion du monde, l'Espagnol Fernando Alonso, lors du Grand Prix du Bahrein en avril 2016. Il finira dans les points (10e). Pilote de réserve chez Mercedes dans la foulée de ses années McLaren, il a débuté son aventure dans la formule électrique dès 2018 avec HWA Racelab qui évoluera vers Mercedes-EQ. Stoffel Vandoorne remportera son premier Grand Prix électrique à Berlin en août 2020. Il gagnera ensuite deux autres rendez-vous à Rome en avril 2021 et Monaco en avril dernier. Le pilote affiche un bilan en Formule E de 55 courses, 3 victoires et 15 podiums. Stoffel Vandoorne a été désigné en 2020 pilote de l'année en Belgique pour la quatrième fois après 2012, 2014 et 2015.