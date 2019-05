Sao Paulo ne veut pas céder son Grand Prix à Rio de Janeiro

Sao Paulo refuse de voir "son" Grand Prix du Brésil de Formule 1 délocalisé à Rio de Janeiro, ont annoncé jeudi les autorités de la ville dans un communiqué. Le président brésilien Jair Bolsonaro avait annoncé mercredi lors d'une cérémonie militaire à Rio que le Grand Prix s'y disputerait - et non plus à Sao Paulo -, à partir de 2020. La Formule 1 n'a pas encore confirmé cette information.

