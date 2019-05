Retour des 24 Heures de Spa Motos

Les 24 heures de Spa Motos, course d'endurance, retrouveront l'anneau ardennais dès juin 2022 au plus tard, a annoncé mardi François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events. L'épreuve n'avait plus été organisée sur cette piste depuis 2003, alors que ce rendez-vous incontournable sur deux roues avait pris ses quartiers dans les Ardennes durant 31 éditions consécutives.

© belga

Le promoteur de l'événement a également annoncé un départ vendredi à 22 heures et un grand événement pour les amateurs de moto le dimanche. Les pilotes belges Didier De Radigues, Stephane Mertens, Richard Hubain ou encore Michel Simeon se sont imposés dans cette épreuve considérée, au travers des 24 heures de Liège, comme une des "classiques" du championnat du monde de course d'Enduro.