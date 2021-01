Le pilote belge Thierry Neuville change de copilote après dix ans passés avec Nicolas Gilsoul, a-t-il annoncé vendredi à moins d'une semaine du début de la saison de championnat du monde (WRC) au rallye Monte-Carlo.

"Quelques changements à venir car je vais commencer la saison avec Martijn Wydaeghe comme copilote. Je veux remercier Nicolas Gilsoul pour les dix années que nous avons passées ensemble et pour les magnifiques souvenirs", a écrit Neuville, un des favoris du WRC, sur plusieurs réseaux sociaux.

En 2020, lors d'une saison tronquée à cause de la pandémie de coronavirus, Neuville a fini 4e du classement des pilotes et a contribué à faire de Hyundai le champion du monde des constructeurs.

Cette annonce est une surprise, à quelques jours seulement du rallye Monte-Carlo, première manche de l'année dans le sud de la France (21-24 janvier), remportée par Neuville en 2020.

En ce début d'année 2021, Neuville et Gilsoul étaient ensemble dans la voiture pour les premiers essais sur les routes du pays de Gap, où se déroulera en grande partie le rallye Monte-Carlo. Nicolas Gilsoul, également Belge et âgé de 38 ans, était également présent sur les photos officielles publiées par Hyundai pour présenter la nouvelle saison.

A 32 ans, Neuville a été cinq fois vice-champion du monde WRC (2013, 2016, 2017, 2018, 2019) et a gagné 13 rallyes en catégorie reine. Son nouveau copilote, son compatriote Martijn Wydaeghe, 28 ans, compte peu d'expérience en WRC.

