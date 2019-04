Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont réussi une course presque parfaite au rallye d'Argentine. Le duo belge possède un bonus de dix points avant la prochaine manche au Chili.

"C'est une grande victoire. Une victoire du collectif", a déclaré Neuville après sa victoire en Argentine. "Tout le monde a travaillé très dur. Non seulement l'équipe ici en Argentine, mais aussi dans l'usine en Allemagne. Nous avons fait des progrès et je leur en suis reconnaissant. Nous avons marqué des points importants, mais d'autres missions difficiles se profilent. Dans deux semaines, ce sera au tour du Rallye du Chili, une compétition qu'on ne connaît pas. Si nous avons encore la tête du championnat après cela, nous retournerons en Europe et ce sera plus difficile".