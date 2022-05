De vendredi à dimanche, Miami accueillera pour la première fois le grand cirque de la Formule 1. Le glamour et les paillettes seront présentes comme jamais. Ce sera l'un des événements mondains de l'année, avec en plus une "vraie" course automobile qui se déroulera dimanche, à partir de 21h30). Voici dix faits à connaître sur la nouvelle manche du championnat du monde de F1.

1. L'année dernière, Liberty Media, propriétaire des droits de la F1, a signé un contrat avec Tom Garfinkel, le PDG de l'équipe de football américain des Miami Dolphins, pour organiser un GP de F1 dans la ville floridienne pendant les dix prochaines années. En octobre, on aura droit à une deuxième manche au pays de l'oncle Sam du côté d'Austin, au Texas. La course est au calendrier depuis 2013. Et comme l'on dit jamais deux sans trois, en 2023, c'est Las Vegas qui sera au programme avec un circuit sur le célèbre Strip.

2. Le Miami International Autodrome a été construit sur le site de Miami Gardens, et sur le parking du Hard Rock Stadium du club de football américain des Miami Dolphins. Contrairement au circuit construit autrefois sur le parking du Caesar's Palace à Las Vegas, il est digne d'un circuit de F1. Long de 5,4 km , avec une largeur de 9 à 15 mètres, il compte 19 virages, dont certains très traîtres. On peut y atteindre une vitesse maximale de 320 km à l'heure sur la longue ligne droite d'1,3 km. Les pilotes devront parcourir 57 tours, couvrant ainsi 308,326 km.

La piste a nécessité 21 700 tonnes d'asphalte et plus de 1 000 tonnes de béton pour couvrir une surface de 71 000 mètres carrés.

Toutefois, 98 % de la piste n'est que temporaire et sera réutilisée à d'autres fins, comme le stationnement en dehors de la course. Seul le bâtiment Pit & Paddock, qui sert de garage aux équipes de F1, restera permanent.

3. L'ensemble du site ressemble à une sorte de Disney Land, avec toutes sortes d'attractions, 137 tentes VIP, 53 lieux d'accueil et 10 tribunes. Un "Hard Rock Beach Club" de deux étages a également été construit aux virages 11, 12 et 13, sur une plage de plus de deux hectares, avec des piscines.

4. Autre nouveauté : une marina, bien que le site ne soit pas sur Miami Beach. Les dix yachts de la "marina" sont réels, mais ils sont posés sur des blocs de béton, sur un sol peint en bleu... Des artistes se sont mis au travail pour faire ressembler la plate-forme à de l'eau en créant des illusions d'optique. Pour obtenir un abonnement de trois jours au "MSC Cruises Yacht Club", il vous faudra débourser... 10 000 $ par personne.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP's fake harbour 😂 pic.twitter.com/LB48SQgedq — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 3, 2022

5. La nourriture et les boissons seront fournies par 34 restaurants locaux, dont deux avec une étoile Michelin. Ils nécessiteront 75 cuisines et 850 points de vente.

6. Tous les billets sont en vente depuis des mois. Les demandes (plus de 300 000) ont même dépassé l'offre. On attend 85 000 spectateurs par jour, soit l'équivalent de trois Super Bowl. Le billet le moins cher coûte environ 300 $, pour un laissez-passer la journée le vendredi. Pour un ticket sur la ligne d'arrivée le dimanche ? Il faudra dépenser 14000 $... Les retombées économiques attendues pour Miami sont estimées à au moins 50 millions de dollars.

7. Parmi les VIP attendus figurent des icônes du sport telles que LeBron James, Michael Jordan, Tom Brady, David Beckham et Serena et Venus Williams, ainsi qu'un grand nombre de stars d'Hollywood. Selon l'organisateur Tom Garfinkel, il y aura une nombre de célébrités sans précédent. Selon lui, ce Grand Prix sera la rencontre des Grammys, des Oscars, des ESPYs et d'Allen & Co. Rien que cela.

8. Pendant les trois jours de l'événement, il y aura de multiples performances des DJ les plus connus de la planète, dont DJ Tiësto le dimanche. Mercredi, la soirée d'ouverture était déjà agrémentée par la présence du DJ norvégien Kygo.

A closer look at our @F1 @cryptocom Miami Grand Prix Campus, we have something for everyone. 👀



📽 - https://t.co/f38ZUO8Yjh pic.twitter.com/7ksBQbZyuF — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) April 4, 2022

9. Le sponsor principal du Grand Prix est la société de crypto-monnaie Crypto.com, qui a également donné son nom au Staples Center, l'arène de basket-ball des Lakers et Clippers de Los Angeles.

10. Le Hard Rock Stadium accueillera également des matches de la Coupe du monde 2026 qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

