Les nouvelles réglementations cette saison vont-elle redistribuer les cartes de la course au titre ? Le premier Grand Prix de la saison disputé au Bahreïn devrait donner quelques indices à défaut de donner des réponses définitives.

Vous êtes-vous déjà remis de la course au titre immensément excitante et intense de la saison dernière ? Reste à savoir si cette année sera tout aussi intense et "sanglante" que la précédente. Tout semble indiquer que la F1 entre dans une nouvelle ère ce week-end. Les nouvelles réglementations vont complètement changer la donne puisque les voitures vont être modifiées à 95%. Forcément, certaines équipes s'en sont mieux sorties que d'autres. Sur la base des essais hivernaux, il est presque impossible de pronostiquer l'issue de cette première course à Bahreïn. Cependant, l'on peut penser que Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen prendront une nouvelle fois la tête de la course. Mais où en seront Ferrari et McLaren ? Les deux écuries historiques sont désireuses de revenir se mêler à la course au titre et comptent dans leurs rangs deux champions du monde potentiels avec Charles Leclerc et Lando Norris. Aura-t-on droit à une redistribution des cartes au sommet de la hiérarchie et à plus de pilotes capables de titiller les deux cadors de l'an dernier ? Nous le saurons dimanche. Mais ne vous méprenez pas, tout pourrait très vite en quelques courses. Ainsi va la Formule 1.

