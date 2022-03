Nico Hülkenberg, le remplaçant préféré de vos pilotes positif au coronavirus.

Sebastian Vettel ne pourra pas participer au Grand Prix de Bahrein de Formule 1, manche d'ouverture de la saison dimanche. Le pilote allemand est positif au coronavirus et sera remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg, a annoncé l'écurie Aston Martin jeudi.

Pilote de réserve chez Aston Martin, Hülkenberg, 34 ans, avait déjà dû remplacer Sergio Perez, positif au coronavirus, puis Lance Stroll, malade lors de la saison 2020 lorsque l'écurie s'appelait encore Racing Point. Le pilote allemand avait aussi défendu les couleurs de Williams (2010), Force India (2012 et 2014-2016), Sauber (2013) et Renault (2017-2019). Vettel, 34 ans, entame lui sa deuxième saison au sein de l'écurie britannique où il était arrivé en provenance de Ferrari. La semaine dernière, Daniel Ricciardo (McLaren) avait aussi été testé positif au coronavirus. Mercredi, McLaren avait annoncé que l'Australien était rétabli et pourra prendre le départ du premier GP de la saison dimanche.

Lire aussi: Le business de Max Verstappen

Sebastian Vettel ne pourra pas participer au Grand Prix de Bahrein de Formule 1, manche d'ouverture de la saison dimanche. Le pilote allemand est positif au coronavirus et sera remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg, a annoncé l'écurie Aston Martin jeudi. Pilote de réserve chez Aston Martin, Hülkenberg, 34 ans, avait déjà dû remplacer Sergio Perez, positif au coronavirus, puis Lance Stroll, malade lors de la saison 2020 lorsque l'écurie s'appelait encore Racing Point. Le pilote allemand avait aussi défendu les couleurs de Williams (2010), Force India (2012 et 2014-2016), Sauber (2013) et Renault (2017-2019). Vettel, 34 ans, entame lui sa deuxième saison au sein de l'écurie britannique où il était arrivé en provenance de Ferrari. La semaine dernière, Daniel Ricciardo (McLaren) avait aussi été testé positif au coronavirus. Mercredi, McLaren avait annoncé que l'Australien était rétabli et pourra prendre le départ du premier GP de la saison dimanche.