Le Grand Prix de Chine de Formule 1, prévu initialement le 19 avril, a été reporté à une date non précisée en raison de l'épidémie de coronavirus, officiellement baptisé Covid-19, a annoncé mercredi la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Le GP de Chine devait être la 4e épreuve du championnat du monde de F1 qui débutera le 15 mars par le GP d'Australie, à Melbourne. Il devait être précédé du GP du Vietnam, organisé pour la première fois dans ce pays, le 5 avril.

La FIA précise que cette décision a été prise à la demande des organisateurs du Grand Prix et des autorités sportives chinoises et que "la santé et la sécurité des équipes de F1, des participants au championnat du monde et des fans demeurent la préoccupation principale".

La FIA étudie avec le promoteur, les responsables de la F1 et les autorités chinoises "la possibilité d'une date alternative pour le Grand Prix plus trad dans l'année et en fonction de l'évolution de la situation".

Le Covid-19 a déjà fait plus de 1.100 morts en Chine où ont eu lieu la quasi-totalité des décès dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale. Le GP devait lui avoir lieu à Shanghaï, à plus de 800 kilomètres à l'ouest de Wuhan.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, près de 500 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

En raison de ce report, il y aura une période de près d'un mois sans course de F1 entre le GP du Vietnam et celui des Pays-Bas le 3 mai. Le calendrier du championnat du monde se retrouve pour l'instant réduit à 21 épreuves.

