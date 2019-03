Norris, Russell, Albon, Giovinazzi: qui sont les "rookies" en F1 en 2019?

. Norris (McLaren), précocité et millions

A 19 ans, Lando Norris devient le plus jeune Britannique et le plus jeune pilote aligné par McLaren dans la catégorie reine du sport automobile. "C'est beaucoup pour mes épaules mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je vais essayer d'en tirer un effet positif", promet le facétieux jeune homme, qui se fait remarquer sur les réseaux sociaux par son sens de l'humour et de l'autodérision. "#L4NDO" a de solides référence en monoplace, vainqueur dès sa première tentative dans la plupart des catégories inférieures. Seule ombre au tableau, sa deuxième place en Formule 2 l'an dernier, derrière George Russell. A cette occasion, ses détracteurs sont venus rappeler les programmes d'essais intensifs dont il a bénéficié grâce aux millions de son père, l'investisseur Adam Norris. Pilote de développement en 2017 puis d'essais en 2018 pour McLaren, le natif de Bristol (1,70 m) arrive en F1 dans un environnement qu'il connaît et fort de plusieurs séances d'essais libres l'an dernier.

. Russell (Williams), organisation et volonté de fer

Tout le monde s'étonne de la maturité et du sérieux du grand George Russell (1,86 m). Sa patronne, Claire Williams, s'en est dit étonnée alors qu'à 21 ans il pourrait presque être son fils. Le directeur technique déchu de Williams, Paddy Lowe, le décrit comme "humble et intelligent" mais il cache une organisation et une volonté de fer. "Je sais de quoi je suis capable et je sais ce dont je rêve. Mais il est important de ne pas se laisser emporter et prendre chaque chose en son temps. Je ne veux pas dire +je serai champion du monde dans deux ans+, mais je crois en moi-même", répond-il. Grand ami d'Alexander Albon, il vient du giron de Mercedes qui l'a "placé" chez Williams avec peut-être dans l'idée de le promouvoir au sein de sa propre écurie plus tard. Vainqueur du Championnat de F2 l'an dernier après celui de GP3 en 2017, il a exactement le même profil de carrière que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a remporté ces compétitions un an avant lui.

. Albon (Toro Rosso), le "Petit Prince"

Premier Thaïlandais à s'aligner au plus haut échelon de la course automobile depuis le Prince Bira au milieu du siècle dernier, Alexander Albon n'a, à 22 ans, aucune expérience en F1. "Je suis le parfait débutant", ironise le pilote de 1,86 m. De père britannique et de mère thaïlandaise, il a été "repêché" par Helmut Marko, le faiseur de rois chez Red Bull qui l'avait écarté de son programme de jeunes pilotes en 2012. Le remplacement de Daniel Ricciardo par Pierre Gasly dans l'écurie autrichienne a laissé un baquet vide chez Toro Rosso, qui a préféré lui faire confiance plutôt que de garder le Néo-Zélandais Brendon Hartley, décevant l'an dernier. Il n'a pourtant à son palmarès qu'une deuxième place en GP3 en 2016, une troisième place l'an dernier en Formule 2 (derrière Russell et Norris) et une autre en Eurocup Formula Renault en 2014.

. Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), l'Italie de retour en F1

Le plus âgé, à 25 ans, des "rookies" de 2019, Antonio Giovinazzi n'est pas complètement novice: il a remplacé Pascal Wehrlein, blessé, à deux reprises chez Sauber en 2017 (12e en Australie, accident en Chine). En 2017 et 2018, l'Italien a aussi été pilote de réserve pour Ferrari, Haas et Sauber (devenue Alfa Romeo Racing), roulant en essais libres pour ces deux dernières. "C'est ma première saison dans ma propre voiture, dans une bonne équipe, avec un coéquipier (Kimi Räikkönen) dont je peux apprendre beaucoup", se réjouit le pilote de 1,83 m. Premier Italien en F1 depuis Jarno Trulli et Vitantonio Liuzzi en 2011, qui plus est sous les couleurs d'une marque italienne, Alfa Romeo, "Giovi" assure à l'AFP ne pas ressentir "trop pression mais surtout de la fierté. Maintenant, le véritable travail commence. Je dois donner le maximum pour m'assurer de montrer aux Italiens que nous avons aussi un bon pilote."