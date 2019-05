Neuville au Chili pour confirmer

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) sera le premier à s'élancer sur les pistes inconnues du 1er Rallye du Chili, la sixième manche du championnat du monde. Et pour cause puisqu'après ses deux succès en Corse et en Argentine, le Belge s'est isolé en tête du classement général provisoire. Il compte en effet 10 points d'avance qur le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), tenant du titre, et 28 sur l'Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris WRC).

© belga