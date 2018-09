Mondial de rallycross: Mettet ne sera plus au programme

C'était l'une des belles surprises du calendrier du tout premier Championnat du Monde de Rallycross en 2014. Le Circuit de Mettet a accueilli le World Rallycross à cinq reprises entre 2014 et 2018. Ce ne sera désormais plus le cas à partir de l'année prochaine. La société IMG, promotrice du championnat, a officialisé ce mercredi la rupture du contrat la liant au Circuit de Mettet. Une nouvelle qui vient confirmer les rumeurs de ces derniers jours. Les fans belges de la discipline pourraient bien se tourner vers Francorchamps en 2019. Si tout ceci demande encore une confirmation officielle, Francorchamps devrait effectivement remplacer Mettet au calendrier la saison prochaine. Le World Rallycross passe déjà par plusieurs circuits de Formule 1 comme Hockenheim, en Allemagne, et Silverstone, en Grande-Bretagne.