Max Verstappen aura un rôle plus important dans la cinquième saison de la populaire série Netflix "Drive to Survive". Le pilote de F1 néerlandais avait refusé de participer à la série consacrée aux hauts et aux bas de la Formule 1 ces dernières années, en raison de la manière dont les réalisateurs dépeignent les pilotes. Selon Verstappen, certains événements ont été dramatisés et les rivalités mutuelles exagérées.

Après une récente réunion avec les producteurs, Verstappen est désormais ouvert à un rôle dans la série, mais à ses propres conditions. "Nous avons eu une courte, mais bonne conversation", a déclaré Verstappen avant la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone. "Je leur ai dit ce qui, à mon avis, n'a pas bien fonctionné dans le passé. Je veux avoir un peu plus mon mot à dire sur la façon dont on me dépeint, plutôt que de donner une interview sans savoir ce qu'on va en faire. Il faut que ce soit un peu plus réaliste et je veux avoir un peu plus de contrôle là-dessus", a poursuivi le champion du monde en titre.

Quatre saisons de "Drive to Survive" ont déjà été réalisées et couvrent les saisons 2018 à 2021 de Formule 1. L'année dernière, Verstappen a remporté son premier titre mondial après une bataille passionnante avec Lewis Hamilton. Le tournage de la saison 5 est actuellement en cours.

"Je n'aime pas être au premier plan, mais je comprends qu'ils veulent me voir aussi dans Drive to Survive", a déclaré le pilote néerlandais. "Cette série Netflix contribue énormément à la popularité de ce sport, notamment aux États-Unis. Ça ne me dérange pas d'y jouer un rôle, mais à mes conditions. Il faut que ce soit bon pour les deux parties" , estime-t-il. Par exemple, Verstappen veut voir à l'avance quelles séquences de lui seront incluses dans la série. "Parfois, vous ne vous rendez pas compte qu'ils marchent derrière vous avec une caméra. Je dois pouvoir dire : "Désolé les gars, ça donne une mauvaise image de moi."

