Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 13e manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit de l'Hungaroring à Budapest. Le Néerlandais, champion du monde en titre, a devancé les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell et s'envole au classement du championnat du monde.

Parti en pole position, George Russell a perdu la tête dans le 31e des 70 tours, dépassé par Charles Leclerc (Ferrari) au bout de la ligne droite. Le Monégasque est repassé au stand dans le 39e tour en même temps que Russell, plaçant son équipier espagnol Carlos Sainz aux commandes devant Lewis Hamilton.

Après les arrêts au stand consécutifs de Sainz et Hamilton, Max Verstappen, parti en 10e position sur la grille, a pris la tête du Grand Prix dans le 51e tour. Le Néerlandais a tranquillement géré son avance pour remporter le 28e Grand Prix de sa carrière, le 8e cette saison.

Derrière, Hamilton a profité de ses pneus tendres pour remonter à la deuxième place, dépassant Russell dans le 65e tour et permettant à Mercedes de placer ses deux monoplaces sur le podium. Ferrari, de son côté, a connu une journée plus compliquée avec la quatrième place de Carlos Sainz et la sixième de Charles Leclerc.

Au classement du championnat du monde, Max Verstappen accroît encore davantage son avance avec 258 points, soit 80 de plus que Charles Leclerc (178). Le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen, prend lui 10 points supplémentaires après sa 5e place et se classe troisième du championnat avec 173 points.

La Formule 1 va désormais observer sa trêve estivale annuelle de quatre semaines. La reprise est prévue le dimanche 28 août avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

Parti en pole position, George Russell a perdu la tête dans le 31e des 70 tours, dépassé par Charles Leclerc (Ferrari) au bout de la ligne droite. Le Monégasque est repassé au stand dans le 39e tour en même temps que Russell, plaçant son équipier espagnol Carlos Sainz aux commandes devant Lewis Hamilton. Après les arrêts au stand consécutifs de Sainz et Hamilton, Max Verstappen, parti en 10e position sur la grille, a pris la tête du Grand Prix dans le 51e tour. Le Néerlandais a tranquillement géré son avance pour remporter le 28e Grand Prix de sa carrière, le 8e cette saison. Derrière, Hamilton a profité de ses pneus tendres pour remonter à la deuxième place, dépassant Russell dans le 65e tour et permettant à Mercedes de placer ses deux monoplaces sur le podium. Ferrari, de son côté, a connu une journée plus compliquée avec la quatrième place de Carlos Sainz et la sixième de Charles Leclerc. Au classement du championnat du monde, Max Verstappen accroît encore davantage son avance avec 258 points, soit 80 de plus que Charles Leclerc (178). Le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen, prend lui 10 points supplémentaires après sa 5e place et se classe troisième du championnat avec 173 points. La Formule 1 va désormais observer sa trêve estivale annuelle de quatre semaines. La reprise est prévue le dimanche 28 août avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.