Le Néerlandais Max Verstappen, plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1, continuera de courir pour Red Bull jusqu'à la fin de la saison 2023, ont annoncé le pilote de 22 ans et l'écurie mardi.

"L'arrivée de Honda (comme motoriste de Red Bull en 2019, ndlr) et les progrès que nous avons réalisés au cours des douze derniers mois me donnent encore plus de motivation et la conviction que nous pouvons gagner ensemble", explique Verstappen dans un communiqué. "Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre ensemble pour un titre mondial", a-t-il souligné.

