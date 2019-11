Max Verstappen: "Génial de gagner" au Brésil

Max Verstappen (Red Bull), 1e: "Lewis (Hamilton) était très rapide donc j'ai dû pousser sans arrêt. A chaque fois, il s'est arrêté un tour plus tôt que nous, donc il fallait que nos arrêts aux stands soient parfaitement maîtrisés. A deux reprises, nous avons fait un beau dépassement sur lui, ce qui nous a remis en première position. A partir de là, j'ai pu contrôler la course. Je me suis bien amusé en piste. C'est génial de gagner. Nous savions que nous avions une bonne vitesse tout le week-end, mais bien sûr je suis très heureux d'être passé devant."

