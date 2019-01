Londres rêve de F1

Miami a longtemps figuré parmi les principaux candidats à l'organisation d'un grand prix mais des groupes de pression locaux ont contraint la ville à trouver un circuit alternatif. La cité de Floride du Sud veut absolument faire partie de l'avenir de la Formule Un, un avenir qui se trouve en Asie et en Amérique du Nord et de préférence à travers les rues, selon Sean Bratches. Mais le directeur commercial de Liberty Media, qui considère le GP de Monaco comme "la mère de toutes les courses en rue", a du mal à vendre son coûteux message.

En 2020, le cirque de la F1 débarque pour la première fois à Hanoï mais il se heurte à beaucoup de résistance de la part de capitales, comme Copenhague, et de sites "iconiques et uniques" tels que Rotterdam et Amsterdam. "Miami et par extension les États-Unis constituent notre première priorité, surtout après le succès du fan festival, qui a accueilli 80.000 visiteurs en automne. Mêmes nos plus farouches adversaires ont bien dû remarquer l'enthousiasme suscité par notre sport en ville", a déclaré Ross Brawn, le directeur sportif du Formula One Group, qui cherche des alternatives au GP de Grande-Bretagne.

Le circuit de Silverstone est au calendrier depuis 1987, sans interruption, mais le contrat prend fin cette année et il n'y a toujours pas d'accord pour 2020. "Londres pourrait constituer une très belle alternative mais nous pouvons aussi organiser deux GP en Grande-Bretagne", a déclaré Bratches, confirmant la rumeur selon laquelle Londres serait intéressé par une course à travers ses rues. Sadiq Khan, le bourgmestre de la capitale, a demandé à ses conseillers d'étudier les plans et de les peaufiner, même si une course au coeur de la ville est impossible. "Il serait irresponsable de fermer les rues pendant une semaine", comprend Brawn. "Mais une course en bordure de Londres serait aussi très intéressante."

Par Chris Tetaert