Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Russie, 16e manche sur 21 du Championnat du monde de Formule 1, dimanche sur l'Autodrome de Sotchi (5,848km). Le Britannique de Mercedes s'est imposé devant son équipier finlandais Valterri Bottas et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et s'envole au championnat.

Alors que Leclerc partait de la pole, c'est son équipier Sebastian Vettel qui prenait le meilleur départ et passait de la troisième à la première place. Vettel était contraint à l'abandon au 28e tour en raison d'un problème au moteur peu après son passage au stand.

Cet abandon redistribuait les cartes: Hamilton et Bottas profitaient de la 'Virtual Safety Car' pour repasser au stand et repartaient devant Leclerc. Hamilton conservait sa première place pour s'offrir le 82e succès de sa carrière, le 9e de la saison. Le Britannique se rapproche un peu plus du record de Michael Schumacher (91). Il met aussi un terme à la série de succès de Ferrari, qui avait remporté les trois derniers Grand Prix.

Bottas prenait la deuxième place devant Leclerc. Les Red Bull de Max Verstappen et Alexander Albon complétaient le top-5. Auteur en prime du meilleur tour, Hamilton creuse un peu plus l'écart au championnat, où il compte 322 points contre les 249 de Bottas. Leclerc est troisième (215). Le prochain Grand Prix sera celui du Japon le 13 octobre.