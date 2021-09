Lewis Hamilton remporte la 100e victoire de sa carrière à Sotchi devant Max Verstappen, la pluie a pimenté les 6 derniers tours.

Dans une fin de course pimentée par la pluie privant le Britannique Lando Norris (McLaren) de la première victoire de sa carrière, son compatriote Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Russie de Formule 1, 15e des 22 rendez-vous du championnat du monde dimanche à Sotchi.

Largement en tête à sept tours de l'arrivée, Lando Norris a choisi de garder ses pneumatiques lorsque la pluie s'est invitée sur le parc Olympique. Le Britannique n'a pu rester sur la piste ne pouvant maîtriser sa monoplace.

Tout profit pour Lewis Hamilton (Mercedes), avec un train de pneus mixte, qui est passé devant renouant avec la victoire pour devenir le premier pilote à remporter 100 succès en Grand Prix en carrière et reprendre la tête du classement général des pilotes.

Max Verstappen (Red Bull) a en effet pris la deuxième place, lui qui possédait cinq points d'avance avant le Grand Prix. Le Néerlandais était pourtant parti en fond de grille (20e) pénalisé par un changement de moteur sur sa monoplace, mais il était déjà revenu à la 6e place après le premier tiers de course.

Deuxième sur la grille, c'est Carlos Sainz (Ferrari) qui avait pris le meilleur départ dépassant le Britannique Lando Norris (McLaren) auteur de la première pole de sa carrière samedi. Norris reprenait pourtant la tête après le 13e des 53 tours. La suite et surtout la fin de course, la pluie est venu dicter les positions. Carlos Sainz a pris la 3e place devant l'Australien Daniele Ricciardo (McLaren), 4e. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le top 5 du jour. Lando Norris est finalement 7e.

Au classement mondial des pilotes, Lewis Hamilton (246,5 points) reprend la tête devant Max Verstappen (244,5 points) pour deux points.

Le 16e rendez-vous est prévu en Turquie le 10 octobre à Istanbul.

Dans une fin de course pimentée par la pluie privant le Britannique Lando Norris (McLaren) de la première victoire de sa carrière, son compatriote Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Russie de Formule 1, 15e des 22 rendez-vous du championnat du monde dimanche à Sotchi.Largement en tête à sept tours de l'arrivée, Lando Norris a choisi de garder ses pneumatiques lorsque la pluie s'est invitée sur le parc Olympique. Le Britannique n'a pu rester sur la piste ne pouvant maîtriser sa monoplace. Tout profit pour Lewis Hamilton (Mercedes), avec un train de pneus mixte, qui est passé devant renouant avec la victoire pour devenir le premier pilote à remporter 100 succès en Grand Prix en carrière et reprendre la tête du classement général des pilotes. Max Verstappen (Red Bull) a en effet pris la deuxième place, lui qui possédait cinq points d'avance avant le Grand Prix. Le Néerlandais était pourtant parti en fond de grille (20e) pénalisé par un changement de moteur sur sa monoplace, mais il était déjà revenu à la 6e place après le premier tiers de course. Deuxième sur la grille, c'est Carlos Sainz (Ferrari) qui avait pris le meilleur départ dépassant le Britannique Lando Norris (McLaren) auteur de la première pole de sa carrière samedi. Norris reprenait pourtant la tête après le 13e des 53 tours. La suite et surtout la fin de course, la pluie est venu dicter les positions. Carlos Sainz a pris la 3e place devant l'Australien Daniele Ricciardo (McLaren), 4e. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le top 5 du jour. Lando Norris est finalement 7e. Au classement mondial des pilotes, Lewis Hamilton (246,5 points) reprend la tête devant Max Verstappen (244,5 points) pour deux points. Le 16e rendez-vous est prévu en Turquie le 10 octobre à Istanbul.