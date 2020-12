Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, semble prêt à prolonger son contrat avec Mercedes.

Le post volontairement mystérieux sur le compte Twitter officiel de Mercedes F1, diffusé à 22h00 GMT, évoque une "annonce" qui devrait intervenir "bientôt" et souligne le désir d'Hamilton de continuer avec Mercedes.

"Je prévois d'être ici l'année prochaine. Je veux être ici l'année prochaine. Je pense que comme équipe nous avons encore des choses à faire ensemble, à réussir, dans le sport et en dehors du sport", écrit Hamilton.

Hamilton, 35 ans, a égalé cette saison les sept titres mondiaux de Michael Schumacher. Il en a remporté un seul chez McLaren et les six autres chez Mercedes, où il est arrivé en 2013.

Après sa troisième place au Grand Prix d'Abou Dhabi dimanche, le Britannique a indiqué qu'il espérait que les négociations avec Mercedes sur son nouveau contrat seraient bouclées avant Noël.

La remise des prix annuelle de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) est prévue ce vendredi.

