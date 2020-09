Lewis Hamilton ne sera finalement pas poursuivi par la fédération internationale automobile (FIA) pour avoir porté un t-shirt avec le message "Arrêtez les policiers qui ont tué Breonna Taylor" au terme du Grand Prix de Toscane dimanche. Un porte-parole de la FIA l'a confirmé à la BBC mardi après avoir annoncé lundi qu'une enquête était envisagée.

Une photo de Breonna Taylor, abattue par la police devant son domicile en mars dernier dans le Kentucky, était également visible sur le t-shirt d'Hamilton. Le t-shirt porté par le sextuple champion du monde aurait pu enfreindre les règles de la FIA concernant les messages politiques. La BBC a ajouté que la FIA va "chercher à clarifier ses directives concernant ce qui est permis pour les pilotes avant la course et sur le podium". Ces derniers mois, Hamilton est devenu un des visages de la lutte contre le racisme et a poussé les autres écuries et pilotes de F1 à s'exprimer contre l'injustice. "Cela fait un moment que je veux faire prendre conscience du fait que des gens sont tués dans la rue", a déclaré Hamilton après le Grand Prix de Toscane où il a remporté la 90e victoire de sa carrière.

Une photo de Breonna Taylor, abattue par la police devant son domicile en mars dernier dans le Kentucky, était également visible sur le t-shirt d'Hamilton. Le t-shirt porté par le sextuple champion du monde aurait pu enfreindre les règles de la FIA concernant les messages politiques. La BBC a ajouté que la FIA va "chercher à clarifier ses directives concernant ce qui est permis pour les pilotes avant la course et sur le podium". Ces derniers mois, Hamilton est devenu un des visages de la lutte contre le racisme et a poussé les autres écuries et pilotes de F1 à s'exprimer contre l'injustice. "Cela fait un moment que je veux faire prendre conscience du fait que des gens sont tués dans la rue", a déclaré Hamilton après le Grand Prix de Toscane où il a remporté la 90e victoire de sa carrière.