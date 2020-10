Le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide de l'unique séance d'essais libres en vue du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Samedi matin sur le circuit d'Imola, au volant de sa Mercedes, le Britannique a signé son meilleur tour au bout des 90 minutes d'essais en 1:14.726. Il a devancé de 297/1000es de seconde la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (1:15.023). Le Finlandais Valtteri Bottas a signé le 3e chrono sur l'autre Mercedes à 492/1000es de Hamilton (1:15.218).

Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) a signé le 4e temps à 907/1000es (1:15.633). Le Monégasque Charles Leclerc a placé sa Ferrari au 5e rang à 962/1000es de seconde (1:15.688). Tous les autres ont concédé plus d'une seconde au leader du championnat 2020.

Le circuit Imola retrouve la Formule 1 après quatorze ans d'absence. Il inaugure un nouveau format avec seulement deux jours au lieu de trois. La journée de vendredi consacrée habituellement à deux séances d'essais libres a été supprimée.

Les qualifications de cette 13e épreuve des dix-sept du championnat 2020 se dérouleront ce samedi à partir de 14 heures. La course est prévue dimanche à 13h10.

Lewis Hamilton est leader du championnat avec 256 points soit 77 de plus que Bottas (179) et 94 de plus que Verstappen (162).

