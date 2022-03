Le vice-champion du monde 2021, 10e du dernier GP en Arabie Saoudite a fait cet aveu sur l'une de ses stories Instagram.

Lewis Hamilton a révélé qu'il "lutte mentalement et émotionnellement" et a déclaré qu'il doit faire "effort constant pour continuer". Le Britannique, septuple champion du monde de Formule 1, qui a terminé 10e au Grand Prix d'Arabie saoudite dimanche dernier, a fait cet aveu sur sa story Instagram jeudi.

"Cette année a déjà été tellement difficile avec tout ce qui se passe autour de nous", a déclaré l'homme de 37 ans. "Difficile certains jours de rester positif."

"J'ai lutté mentalement et émotionnellement pendant longtemps, continuer est un effort constant, mais nous devons continuer à nous battre. Nous avons tellement de choses à faire et à réaliser." Hamilton, qui a remporté un record de 103 courses de F1, dispute sa 16e saison en F. Il connaît un début de campagne difficile au volant de sa Mercedes peu compétitive.

Le vice-champion du monde en titre a terminé troisième lors de la première manche à Bahreïn - après que les deux pilotes Red Bull ont abandonné dans les derniers tours en raison de problèmes de fiabilité - et n'a marqué qu'un seul point en Arabie Saoudite le week-end dernier après s'être élancé de la 15e position en raison de qualifications ratées. Hamilton ne voulait pas courir à Jeddah, après l'explosion d'un tir de missile à proximité pendant les essais de vendredi. Il avait déclaré après les qualifications ratées : "je veux juste rentrer à la maison." Hamilton, qui a 29 points de retard sur le leader du championnat Charles Leclerc, sera de retour en piste au Grand Prix d'Australie le 10 avril à Melbourne. Lewis Hamilton a été privé d'un 8e titre mondial l'an dernier à la suite d'une "erreur humaine" du directeur de course l'Australien Michael Masi lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a reconnu l'erreur mais n'a pas changé le résultat final. Le Néerlandais Max Verstappen demeure le champion du monde 2021.

